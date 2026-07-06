Norjan prinsessa ja prinssi olivat paikalla todistamassa maan historian suurinta voittoa jalkapallon MM-kisoissa.

Norja kaatoi New Jerseyssä pelatussa neljännesvälierässä Brasilian 2–1 supertähti Erling Haalandin loppuhetkien maaleilla.

Myös kuningasperheen jäseniä pääsi paikalle ottelun. Kruununprinssi Haakonin lapset, 22-vuotias Ingrid Alexandra ja 20-vuotias Sverre Magnus jännittivät ottelua katsomossa ja liittyivät lopulta myös voitonjuhliin joukkueen pukukopissa.

– Olemme todella onnellisia. On tosi hienoa, että olemme päässeet näin pitkälle ja saimme tilaisuuden pelata niin hienoa jalkapallomaata kuin Brasiliaa vastaan. Miten tämä päättyykään, olemme todella ylpeitä, Ingrid Alexandra iloitsi VG-lehdelle.

Sieltä löytyi myös ottelun paidaton sankari Erling Haaland, joka halasi tuttavallisesti kotimaansa tulevaa hallitsijaa.

Norja elää nyt valtavan MM-kisahuuman keskellä. Koko kansa tuntuu nyt soutavan yhtä venettä.

– On uskomattoman mukavaa, miten paljon jalkapallo voi tuoda ihmisiä yhteen. Sitä on ollut todella hauska seurata, Ingrid Alexandra totesi.

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