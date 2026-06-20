Hyvin MM-kisat avannut Ruotsi ei pystynyt vastaamaan Hollannin tarjoamaan haasteeseen mitenkään. Oranssi vyöri pyyhki sinikeltaisten yli tylysti 5–1. Tappio on Ruotsille rumin tällä vuosituhannella.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Ruotsi lähti lohkon toiseen otteluun hyvistä asemista, kun sillä oli alla 5–1-murskavoitto Tunisiasta.
Yskähtelevämmin Japanin kanssa 2–2-tasurin pelannut Hollanti oli kuitenkin väkevässä vireessä.