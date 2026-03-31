Ex-prinssi Andrew on saanut kuningas Charlesin raivon partaalle, kertovat Mirror-lehden lähteet.

Britannian kuningas Charlesin mitta on ollut täyteen veljensä, Andrew Mountbatten-Windsorin vaatimusten osalta, kertoo Mirror.

Mountbatten-Windsor on tiettävästi kieltäytynyt muuttamasta pois väliaikaisesta asunnostaan siksi aikaa, että hänen Sandringhamin kartanon mailla sijaitseva uusi kotinsa Marsh Farm "täyttää hänen vaatimuksensa".

Lähteiden mukaan Andrew Mountbatten-Windsorille on annettu varoitus, että hän saattaa pian joutua nukkumaan asuntovaunussa, jos hän jatkaa vaatimuslistaansa uuden kotinsa remontin osalta.

Asuntovaunu on tiettävästi hankittu hänen henkilökuntansa majoittamiseksi Marsh Farmilla.

Kuningas Charles on luvannut huolehtia Andrew'sta "sopivalla tavalla itse" sen jälkeen, kun tämä menetti entisen kotinsa Royal Lodgessa sekä arvonimensä.

Nyt kuitenkin Charlesin hermot ovat riekaleina, sillä hän ei haluaisi maksaa enää yhtään enempää veljensä kuluja kuin mitä on luvannut.