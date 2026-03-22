Britannian entinen prinssi, nykyinen Andrew Mountbatten-Windsor, on havaittu ensimmäistä kertaa pidätyksensä jälkeen.
Andrew Mountbatten-Windsor havaittiin ulkoiluttamassa koiraa Norfolkin Sandringhamin ympäristössä. Asiasta uutisoi brittilehti Daily Mail.
Andrew'sta tehty havainto on ensimmäinen sen jälkeen kun hänet kuvattiin muutamia viikkoja sitten kauhistunut ilme kasvoillaan Range Roverin takapenkillä. Häntä tuotiin tuolloin pois Norfolkin poliisiasemalta. Kyseessä oli samalla otollinen kuva erilaisten meemien syntymiselle.
Andrew oli ollut poliisiasemalla 11 tuntia epäiltynä julkisen virka-aseman väärinkäytöstä. Tämän jälkeen hänet päästettiin vapaaksi poliisitutkinnan ajaksi.
Andrew asuu tällä hetkellä Wood Farmissa, jossa hän on pysynyt poissa julkisuudesta palattuaan poliisiasemalta.