Kommentaattori Danny Shaw'n mukaan Andrew Mountbatten-Windsor voidaan tällä hetkellä pitää pidätettynä enintään 96 tunnin ajan.

Ison-Britannian ex-prinssi Andrew Mountbatten-Windsor on pidätetty epäiltynä virka-aseman väärinkäytöstä, kertovat muun muassa BBC ja Telegraph.

Muun muassa rikoksiin ja poliisin toimintaan erikoistuneen kommentaattorin Danny Shaw'n mukaan Andrew voidaan tällä hetkellä pitää pidätettynä enintään 96 tunnin ajan. Tämä kuitenkin edellyttäisi päätöksiä pidätysajan pidentämisestä poliisin ylimmältä johdolta ja käräjäoikeudelta.

Useimmissa tapauksissa epäillyt pidetään kiinniotettuina 12 tai 24 tuntia, minkä jälkeen heitä vastaan nostetaan syytteet tai heidät vapautetaan odottamaan tutkinnan etenemistä, Shaw kertoo.

Shaw'n mukaan Andrew sijoitetaan pidätysselliin, jossa on vain sänky ja wc. Siellä hän odottaa poliisin kuulustelua. Shaw sanoo, ettei ex-prinssi tule saamaan erityiskohtelua.

Thames Valleyn poliisi antoi pidätyksen tiimoilta lausunnon.

– Osana tutkintaa olemme tänään pidättäneet kuusikymppisen miehen Norfolkista epäiltynä virka-aseman väärinkäytöstä ja suoritamme etsintöjä Berkshiren ja Norfolkin osoitteissa. Mies on tällä hetkellä edelleen poliisin huostassa, lausunnossa sanotaan.