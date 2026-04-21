Kulujen kasvu iskee taloyhtiöihin – nämä ovat nyt suurimmat kuluerät
10:41Huomenta Suomen haastattelussa käytiin läpi, miten energia, vesi, korot ja remontit voivat näkyä osakkaan yhtiövastikkeissa, sekä miksi yhtiökokouksessa kannattaa olla hereillä.
Julkaistu 6 minuuttia sitten
Fanni Parma
Taloyhtiöiden kustannuspaineet kohdistuvat nyt erityisesti energiaan, veteen sekä remontteihin ja niiden rahoitukseen.
Osakkaan tulee tänä päivänä osata varautua moniin erilaisiin asioihin, kun taloyhtiöiden kustannuspaineet kasvavat epävarmassa maailmantilanteessa.
Taloyhtiöiden paineet kohdistuvat nyt etenkin energiaan, veteen sekä korjauksiin ja niiden rahoitukseen. Aiheesta keskusteltiin Huomenta Suomen aamussa.
– Käyttökulut eli energian hinta ja vesi. Ne ovat joissain kaupungeissa ja alueilla nousseet aika paljon viime aikoina, nostaa esiin Isännöintiliiton virkaa toimittava toimitusjohtaja Marianne Falck-Hvilstafeldt.
Taloyhtiöiden talouteen vaikuttaa Falck-Hvilstafeldtin mukaan myös erilaiset korjaukset ja niihin tarvittavat rahoituskulut. Keravan Isännöinti Oy:n isännöitsijä Anne Rintalan mukaan korjausvelka näkyy taloyhtiöiden arjessa.
– Seurataan aktiivisesti, joudutaanko tekemään muutoksia rahoitusvastikkeisiin, hän arvioi.
Koronmuutokset voivat näkyä rahoitusvastikkeissa viiveellä ja yllättävästikin.
Taloyhtiölainat ovat Falck-Hvilstafeldtin mukaan usein sidottu 12 kuukauden euriboriin. Vaikutus riippuu siitä, milloin lainan korko tarkistetaan.
– Siinä on vähän tuuristakin kiinni, mihin kohtaan koron tarkistuspäivä osuu. Korot ovat olleet nousussa ja jotkut pankitkin ovat ennustaneet, että esimerkiksi syksyllä nousu vielä jatkuisi, hän toteaa.
Rintalan mukaan taloyhtiölainan korko määräytyy tyypillisesti lainan nostopäivän mukaan.
– Helpoiten tilanteen näkee tilinpäätöksen toimintakertomuksesta. Siellä on kirjattuna, mikä korko on ollut viimeksi ja milloin se määräytyy uudestaan, hän vinkkaa.
Yhtiökokouksessa päätetään puskurista ja valtuuksista
Falck-Hvilstafeldt kertoo, että viime vuosina lainansaanti on vaikeutunut. Hän muistuttaa, että pankit katsovat kiinteistöjen vakuusarvoa ja sitä, millainen usko pankilla on taloyhtiön takaisinmaksukykyyn.
– On taloyhtiöitä, jotka eivät saa lainaa lainkaan. Silloin osakkaiden pitäisi pystyä itse rahoittamaan taloyhtiöön tulevat korjaukset. Kaikilla ei ole mahdollisuuksia siihen, hän kertoo.
Tilanteeseen vaikuttaa, kuinka kiinteistöistä on pidetty huolta ja kuinka pitkäjänteistä taloudenpito on ollut. Esimerkiksi taloyhtiön erilaiset puskurit katsotaan eduiksi.
Rintala suosittelee tarkistamaan tilinpäätöksen vastikerahoituslaskelman ja seuraamaan, jääkö yhtiölle ylijäämää.
– Nyt puhutaan 3–5 kuukaudesta. Kolme olisi minimi, sanoo Rintala hoitovastikepuskurista.