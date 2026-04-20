Suomalainen hanavesi on hyvää ja puhdasta, mutta voiko siitä joutua tulevaisuudessa maksamaan jopa moninkertaisesti enemmän kuin nyt?

Osassa Suomea vesilasku voi pahimmillaan jopa kaksinkertaistua tulevina vuosina, ennustaa Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Riku Vahala.

Oulun yliopiston tutkijoiden mukaan vesihuoltoon kohdistuu jopa 700 miljoonan euron investointitarve vuoteen 2040 mennessä.

Vahalan mukaan suurelle osalle suomalaisista vesilaskun nousu ei tule olemaan erityisen suuri, mutta nousua on silti luvassa.

– Isoilla vesilaitoksilla olemme arvioineet, että ehkä seuraavan seuraavan parinkymmenen vuoden aikana nostotarve olisi 30 prosenttia plus inflaation siihen päälle, Vahala ynnää.

Suurempi lasku on tulossa pienille vesilaitoksille. Juuri niiden kohdalla hinta voi Vahalan mukaan jopa yli kaksinkertaistua.