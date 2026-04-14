Moni saattaa pohtia, onko taloyhtiön talkoisiin osallistuminen oikeasti pakollista.

Taloyhtiöt järjestävät keväisin pihatalkoita. Monelle talkoisiin osallistuminen on mukavaa yhteistä tekemistä naapureiden kesken. Puuhastelun seuraukset huomaa, kun taloyhtiön pihapiirin yleisilme siistiytyy talven jäljiltä.

Toiset saattavat kuitenkin pohtia, onko osallistuminen pakollista. Huono omatunto voi painaa, jos osallistuminen ei vaikkapa elämäntilanteen tai jaksamisen vuoksi ole mahdollista.

Rangaistuksia ei jaeta

Kiinteistöliitto muistuttaa tiedotteessaan, että osallistuminen talkoisiin on vapaaehtoista. Näin ollen osallistumatta jättämisestä ei myöskään voida jakaa rangaistuksia, kuten ylimääräisiä vastikkeita.

– Kaikilla osakkailla tai asukkailla ei välttämättä ole samanlaiset mahdollisuudet osallistua talkoisiin esimerkiksi oman elämäntilanteensa tai terveytensä takia. Talkoiden järjestäjien ei kannata lähteä syyllistämään tai kyselemään syytä sille, miksi joku jättää talkoot väliin, sanoo Kiinteistöliiton juristi Minni Yli-Olli tiedotteessa.

Mikäli mahdollista on, talkoisiin kuitenkin kannattaa osallistua. Kiinteistöliitto muistuttaa, että osakkaiden lisäksi myös vuokralaiset ovat tervetulleita talkoopuuhiin.

