Arabiemiraattien lähtöä Opecista pidetään voittona Donald Trumpille.

Arabiemiraatit ilmoittaa lähtevänsä öljyntuottajamaiden Opec-järjestöstä sekä laajemmasta Opec+-liittoumasta toukokuun alussa. Asiasta kertoo maan valtiollinen WAM-uutistoimisto.

Reutersin mukaan Arabiemiraattien eroa voi pitää kovana menetyksenä ryhmälle tilanteessa, jossa Iranin sota on aiheuttanut historiallisen energiakriisin ja ravistelee maailmantaloutta.

Opecin Persianlahden alueen tuottajilla on ollut merkittäviä vaikeuksia saada kuljetuksia vietyä läpi Hormuzinsalmesta, jossa normaalisti kulkee viidennes maailman raakaöljystä ja nesteytetystä maakaasusta. Syynä ovat Iranin aluksiin kohdistamat uhkaukset ja hyökkäykset.

Ennen eroa Arabiemiraatit, joka tunnetaan alueellisena liiketoimintakeskuksena ja Washingtonin tärkeänä liittolaisena, oli kritisoinut muita arabivaltioita siitä, etteivät ne tehneet tarpeeksi suojellakseen sitä sodan aikana lukuisilta Iranin iskuilta.

Arabiemiraattien energiaministeri kertoi tänään Reutersille, että Opecista ja Opec+:sta eroaminen antaa maalle joustavuutta, koska sillä ei ole järjestön tuomia velvoitteita.

Arabiemiraattien ero Opecista edustaa Reutersin mukaan suurta voittoa Yhdysvaltain presidentille , joka on syyttänyt järjestöä "muun maailman riistämisestä" paisuneilla öljyn hinnoilla.