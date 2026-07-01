Alessandro Bastonia epäillään seksin ostamisesta 17-vuotiaalta tytöltä.

Italian jalkapallomaajoukkueen ja Inter Milanin puolustaja Alessandro Bastonin väitetään ostaneen seksiä 17-vuotiaalta tytöltä kesäkuussa 2020, uutistoimisto AP kertoo.

Maksullinen seksi katsottaisiin lapsiprostituutioksi, koska tyttö oli tuolloin alaikäinen.

Tapaus on osa Milanon syyttäjänviraston laajempaa tutkintaa, joka koskee väitettyä seuralaispalvelurinkiä.

Tyttö kiistää seksin

Asianajaja Salvatore Scuto sanoi voivansa sulkea pois mahdollisuuden, että Bastoni olisi "koskaan harrastanut maksullista seksiä, puhumattakaan alaikäisistä".

– Asiakkaani on hyvin järkyttynyt, Scuto kommentoi.

Gazzetta dello Sportin mukaan tyttöä on kuulusteltu. Hän on myöntänyt yöpyneensä Bastonin luona mutta kiistää harrastaneensa seksiä tämän kanssa.

Tätä nykyä 27-vuotias Bastoni on voittanut jalkapallon Euroopan mestaruuden Italian maajoukkueessa vuonna 2021. Hänet ajettiin tämän vuoden maaliskuussa ulos ratkaisevassa MM-jatkokarsintaottelussa, jonka Italia lopulta hävisi rangaistuspotkukilpailussa Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan.

Inter Milanin riveissä Bastoni on voittanut Italian mestaruuden kolmesti ja ollut kahdesti Mestarien liigassa toinen.