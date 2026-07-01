Ranska eteni jalkapallon MM-kisojen neljännesvälieriin lyömällä Ruotsin tyylipuhtaasti maalein 3–0.

Ottelun sankariksi nousi kukapa muukaan kuin Kylian Mbappe, joka iski pallon kahdesti Ruotsin verkkoon.

Mbappe vei Ranskan 1–0-johtoon juuri ennen taukoa, kun hän pujotteli vasemmalta laidalta keskelle ja laukoi pallon takakulmaan.

Ranska tuplasi johtonsa toisen puoliajan alussa, kun avauskokoonpanoon noussut Bradley Barcola onnistui maalinteossa.

Mbappe naulasi loppulukemiksi 3–0 pelin 74. minuutilla.

Ranskan supertähti teki kahden maalinsa myötä MM-historiaa. Hän on tehnyt MM-kisojen jatkopeleissä nyt jo kymmenen maalia. Hän nousi tilaston ykköseksi ohi Leonidasin (8 jatkopelimaalia).

Mbappe on tehnyt MM-kisoissa nyt 18 maalia 18 pelaamassaan ottelussa. Hän nousi samalla kaikkien aikojen parhaaksi eurooppalaiseksi maalintekijäksi MM-kisoissa ohi Miroslav Klosen. Mbappe on vain maalin päässä kaikkien aikojen maalitilaston ykköspaikkaa pitävästä Lionel Messistä.

Tässä turnauksessa Mbappe on tehnyt kuusi maalia ja pitää maalipörssin kärkisijaa.

Ranska kohtaa neljännesvälierissä Saksan yllättäneen Paraguayn.