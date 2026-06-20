Entinen huippupelaaja Louis Saha on kommentoinut Cristiano Ronaldon otteita MM-turnauksessa.
Ronaldo on ollut käynnissä olevan MM-turnauksen aikana tarkan suurennuslasin alla. Supertähden peliesitys Portugalin avausottelussa Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan jätti paljon parannettavan varaa.
Tällä hetkellä keskustelu Portugalin ympärillä nivoutuu juuri pitkälti Cristiano Ronaldon ympärille. Monien mielestä Ronaldon pitäisi aloittaa ottelut vaihtopenkiltä, mutta ainakin avausottelussa päävalmentaja Roberto Martinez piti Ronaldon kentällä täydet 90 minuuttia.
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Ronaldon kanssa Manchester Unitedissa kausina 2004-08 pelannut Louis Saha on ottanut myös kantaa entisen joukkuetoverinsa ympärillä pyörivään keskusteluun.
– Cristiano on pelastettava itseltään, koska hän käy aina kilpailua Erling Haalandia, Kylian Mbappea ja Lionel Messiä vastaan. Hän haluaa pelata joka ikisen minuutin rikkoakseen ennätyksiä. Se on hänen mentaliteettinsa ja ymmärrän sen, Saha sanoo GOALin mukaan.
Sahan mukaan Ronaldon on sisäistettävä, minkälaista peliä Portugalin on pelattava, jotta joukkue voi haaveilla maailmanmestaruudesta.