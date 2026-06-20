– Cristiano on pelastettava itseltään, koska hän käy aina kilpailua Erling Haalandia , Kylian Mbappea ja Lionel Messiä vastaan. Hän haluaa pelata joka ikisen minuutin rikkoakseen ennätyksiä. Se on hänen mentaliteettinsa ja ymmärrän sen, Saha sanoo GOALin mukaan .

Ronaldo on ollut käynnissä olevan MM-turnauksen aikana tarkan suurennuslasin alla. Supertähden peliesitys Portugalin avausottelussa Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan jätti paljon parannettavan varaa.

– Portugalin on pelattava korkealla tempolla. He haluavat prässätä energisesti korkealta, mikä johtaa maalipaikkoihin. Hänen on tarjottava tuohon joku ratkaisu. Hän vaikuttaa olevan kovassa kunnossa ja on tehnyt kovasti töitä. Uskon hänen reagoivan oikealla tavalla. Mutta hän tulee tajuamaan sen, että joissain peleissä se on vaikeaa, Saha toteaa.