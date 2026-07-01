Eetu Luostarinen solmii muhkean jatkosopimuksen Florida Panthersin kanssa.
Suomalainen NHL-jääkiekkoilija Eetu Luostarinen, 27, ja Florida Panthers rustaavat peräti kahdeksan vuoden jatkosopimuksen, sopimuksia seuraava Puckpedia kertoo. Asiasta raportoi myös The Hockey News.
Kontrahti on kokonaisarvoltaan 40 miljoonaa dollaria: Luostariselle heruu viisi miljoonaa dollaria kautta kohden.
Suomalaisen luottohyökkääjän palkka nousee roimasti. Vielä ensi kauden kattavalla nykyisellä sopimuksellaan Luostarinen on tienannut kolme miljoonaa dollaria kaudessa.
Hän on pelannut Florida Panthersissa vuodesta 2020 lähtien. Luostarinen on voittanut seurassa kaksi Stanley Cupia.
Siilinjärveläislähtöinen pelimies on myös maailmanmestari ja olympiapronssimitalisti.