Näyttelijä Eva Green satutti jalkansa Wednesday-sarjan kuvauksissa.

Näyttelijä Eva Green 45, liittyy mukaan supersuosittuun Wednesday-sarjaan. Green näyttelee parhaillaan kuvattavalla kolmannella kaudella Ophelia Frumpia. Jenna Ortegan tähdittämän sarjan kuvaukset Dublinin lähellä eivät ole kuitenkaan sujuneet ongelmitta.

The Sun -lehti uutisioi, että Green kiidätettiin sairaalaan kesken kuvausten. Lähteiden mukaan näyttelijä kärsi kivusta, eikä tuotanto halunnut ottaa riskejä.

– Paikalle kutsuttiin ensihoitajat, ja Eva vietiin sairaalaan. Hän sai hoitoa ja toipuu nyt hyvin, lähde kertoi.

Netflixissä esitettävässä sarjassa näyttelee myös suomalainen Joonas Suotamo. Hänet nähdään Lurkin roolissa.

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