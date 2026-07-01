Englannissa mitattiin kesäkuussa monena päivänä yli 35 asteen helteitä.
Englannissa on koettu mittaushistorian lämpimin kesäkuu, kertoo sääpalvelu Met Office. Mittaushistoria alkaa vuodesta 1884.
Kesäkuussa Englannissa annettiin useina päivinä harvinainen äärimmäisen kuumuuden varoitus. Kesäkuu oli myös koko Britannian toiseksi lämpimin kesäkuu mittaushistorian aikana, ja yölämpötilat olivat poikkeuksellisen korkeita, Met Office toteaa.
Englannin keskilämpötila oli kesäkuussa 17,1 astetta, kun se viime vuoden kesäkuussa oli 16,9 astetta.