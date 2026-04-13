Kaikki löydetyt droonit ovat keskusrikospoliisin mukaan ukrainalaisia.
Suomeen ajautuneet droonit ovat eri mallia kuin aiemmin on kerrottu, sanoo keskusrikospoliisi (KRP) Ylelle.
Aiemmin maahan syöksyneiden droonien on kerrottu olevan malliltaan AN-196.
Ylen mukaan tekniset tutkimukset ovat muuttaneet käsitystä, mutta tarkkaa mallia ei ole voitu varmistaa.
Droonien tiedetään nyt olevan kooltaan pienempiä kuin aiemmin on kerrottu.
KRP:n mukaan kaikki löydetyt droonit ovat ukrainalaisia. Päijät-Hämeen Iitistä lauantaina löytyneen droonin uskotaan tuleen Suomeen samaan aikaan kolmen aiemmin löydetyn droonin kanssa.