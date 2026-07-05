Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä valmistelee uusia laajamittaisia iskuja ennen alkavalla viikolla Turkissa järjestettävää Naton huippukokousta.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi varoitti sunnuntaina Venäjän valmistelee laajamittaisia iskuja Ukrainaan.
Zelenskyi sanoi myös, että Ukrainan ja Venäjän joukot taistelevat edelleen Itä-Ukrainassa sijaitsevasta Kostjantynivkan kaupungista.
Venäjä väitti lauantaina vallanneensa strategisesti tärkeän kaupungin.
Sunnuntaina Venäjän lennokki- ja ohjusiskuissa Ukrainassa kuoli ainakin neljä ihmistä.