Ydinasesopimus START päättyy 5. helmikuuta. Presidentti Trumpilla ei vaikuta olevan sopimuksen uusimisen suhteen mikään kiire.
Venäjä odottaa yhä Yhdysvaltojen vastausta strategisten ydinaseiden vähentämissopimus STARTin epäviralliseen jatkamiseen.
Ehdotuksen asiasta on tehnyt Venäjän presidentti Vladimir Putin, joka halusi sopimukselle vuoden jatkoajan, Kreml sanoo.
Ydinasesopimus päättyy 5. helmikuuta.
Kyse on viimeisestä Yhdysvaltojen ja Venäjän välisestä vielä voimassa olevassa ydinaseiden määrää rajoittavasta sopimuksesta.
Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan ydinsopimuksen päättyminen voisi johtaa "vakavaan aukkoon" ydinaseiden sääntelyssä. Kremlin kommenteista kertoo uutistoimisto Reuters.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on suhtautunut julkisesti varsin kevyesti sopimuksen päättymiseen.
– Jos se päättyy, se päättyy. Sitten teemme paremman sopimuksen, Trump sanoi yhdysvaltalaislehti New York Timesille.