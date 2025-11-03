Pelon hillintää ei varsinaisesti auta, että maailman kaksi suurinta ydinasearsenaalia ovat presidenttien Donald Trump ja Vladimir Putin hallinnassa.

Ydinasepuhe on tehnyt paluuta ennen kaikkea Kremlin kommenttien vuoksi, sillä maailmanlopulla vihjailusta on tullut tiivis osa Venäjän sotapropagandaa helmikuun 2022 jälkeen.

Ydinsotaa ei kuitenkaan tarvitse Trumpin ja Putinin vuoksi pelätä. Eikä edes ydinaseiden itsensä.

Se voi hyvinkin tarkoittaa lisää väkivaltaa, lisää konflikteja ja lisää sotaa, mutta ydinsotaa se ei tarkoita.

Jos Venäjä tai mikä tahansa muu valtio tiukassa tilanteessa suoraan sanoisi, ettei ydinasetta missään tapauksessa käytetä, poistaisi se työkalupakistaan ja voimaportfoliostaan voimakkaimman sanan.