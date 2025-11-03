Ydinasepelotteesta voi löytää turvaa, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.
Ydinaseet ovat palanneet parrasvaloihin.
Presidentti Alexander Stubb totesi maanantaiaamuna ydinaseiden merkityksen kasvaneen, jonka myötä "olemme siirtyneet uudelle ydinaseiden aikakaudelle".
Selvää on, että Suomessa ydinasepuhe tulee Stubbin avauksen myötä kiihtymään.
Samalla on suuri riski, että kylmän sodan ylle sienipilven muotoisen varjon muodostanut ydinsodan pelko tekee paluun.
Ydinaseet eivät ole leikin asia. Ne ovat ihmiskunnan historian tuhoisin ase.
Jos jokin valtio ydinasetta käyttäisi toista vastaan, on lähinnä kostonhimon määrästä kiinni, riistäytyisikö tilanne täysimittaiseksi ydinsodaksi.
Ydinsodan pelko perustuu paljolti sille, ettei nykymuotoinen sivilisaatio siitä selviäisi. Jäljelle jäisi suuri tuntematon, ja se sopii huonosti ihmisen hermoille.
Ydinsodasta voi varmuudella ennustaa vain sen, että se olisi äärimmäisen tuhoisa, lopullinen.
Pelon hillintää ei varsinaisesti auta, että maailman kaksi suurinta ydinasearsenaalia ovat presidenttien Donald Trump ja Vladimir Putin hallinnassa.
Ydinasepuhe on tehnyt paluuta ennen kaikkea Kremlin kommenttien vuoksi, sillä maailmanlopulla vihjailusta on tullut tiivis osa Venäjän sotapropagandaa helmikuun 2022 jälkeen.
Viimeisimmistä käänteistä on kuitenkin vastannut Trump, joka on sanonut Yhdysvaltojen aloittavan uudelleen ydinasetestit. Lisäksi Trump on syyttänyt sekä Venäjää että maailman kolmanneksi suurinta ydinasevaltiota Kiinaa salaisista ydinkokeista.
Salaisilla ydinasekokeilla vihjailua ei voi pitää kovin vastuullisena, mutta sitä Trumpilta lienee turha odottaakaan.
Ydinsotaa ei kuitenkaan tarvitse Trumpin ja Putinin vuoksi pelätä. Eikä edes ydinaseiden itsensä.
Vaikka ydinaseita on käytetty sotatilanteessa, ovat ne nykymuodossaan diplomatian, eivät sodankäynnin väline.
Ydinasepuhe on 2020-luvulla lisääntynyt, koska suurvaltojen väliset jännitteet ovat kasvaneet.
Raaka, voimaan perustuva geopolitiikka on tehnyt paluun.
Se voi hyvinkin tarkoittaa lisää väkivaltaa, lisää konflikteja ja lisää sotaa, mutta ydinsotaa se ei tarkoita.
Venäjä on tosin uhitellut olevansa valmis käyttämään jopa ydinasetta saavuttaakseen tavoitteensa Ukrainassa.
Kreml ei ole kuitenkaan laukaissut ydinasetta. Sen sijaan Venäjä on valheellisesti värjännyt sodan Ukrainassa "eksistentiaaliseksi" eli olemassaolonsa kysymykseksi.
Tällaisessa tilanteessa ydinase kuuluu retoriikkaan.
Jos Venäjä tai mikä tahansa muu valtio tiukassa tilanteessa suoraan sanoisi, ettei ydinasetta missään tapauksessa käytetä, poistaisi se työkalupakistaan ja voimaportfoliostaan voimakkaimman sanan.
Perustelu on sloganmainen, mutta sen voi silti katsoa pätevän: Ydinsota olisi jo syttynyt, jos se olisi syttyäkseen. Kylmän sodan aikana tilaisuuksia riitti.
Ydinaseiden mahti perustuu sille, että maailman valtiot voi sotilaallisesti jakaa kahtia: On ydinasevaltoja ja on ydinaseettomia valtoja.
Tuo yksinkertaistettu jako määrittää sen, millaista käytöstä valtiolta siedetään ja kuinka paljon sen estämiseksi ollaan valmiita tekemään.
Samalla ydinaseet ovat suvereniteetin viimeinen takuu. Ydinasevaltion itsenäisyyden todellinen uhkaaminen on riski, jota ei oteta.
Jos ydinsota alkaa, ydinasevaltojen valta ja mahti katoavat.
Ydinasepelotteessa olennaisempi sana vuonna 2025 on yhä jälkimmäinen, pelote. Vaikka "pelote" ei sanana ole erityisen lämmin, voi siitä ydinaseiden kohdalla löytää turvaa.
– Meidän on otettava maailma sellaisena kuin se on, presidentti Stubb sanoi maanantaina.
Ydinaseet kuuluvat tähän maailmaan, eikä niistä mielenilmauksista tai sopimushaaveista huolimatta tulla luopumaan.
Ydinasepelotteesta ei ole kylmän sodan hengessä puhuttu vähään aikaan viime vuosien vakavuudella. Se on siitä huolimatta kaiken aikaa ollut olemassa niissä pöydissä, joissa valtiot päättävät isoista asioista.
Ydinaseiden leviämistä ei pyritä rajoittamaan niiden teoreettisen tuhovoiman, vaan diplomaattisen voiman vuoksi. Ydinasevallat eivät halua lisää vertaisiaan.
Neuvotteluissa näkymättömästi vaikuttavasta ydinaseesta on jälleen tullut näkyvä.