Kreikan maahanmuuttoministeriö sanoo vieneensä maan parlamenttiin käsiteltäväksi uuden lakiesityksen, jossa siirtolaisten salakuljettajille esitetään enimmillään elinkautista vankeutta.
Ministeriön mukaan rangaistuksia salakuljettamiseen liittyen halutaan koventaa kauttaaltaan.
Maassa on käynnissä oikeudenkäyntejä myös avustustyöntekijöille ja maahanmuuttajille, joita syytetään maahantulon avustamisesta. Lain myötä tulijoita avustaneet maahanmuuttajat voisivat joutua karkotettaviksi.
Yhteensä 56 kansalaisjärjestöä ilmoitti vastustavansa ehdotusta vetoomuksessa Kreikan hallitukselle, mukaan lukien Lääkärit ilman rajoja.
Avustusjärjestöt vaativat useiden pykälien peruuttamista. Niillä järjestöjen jäseniä voitaisiin syyttää rikoksista, tuomita jopa kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen tai kymmenien tuhansien eurojen sakkoihin.
He kritisoivat myös maahanmuuttoministeriölle annettua valtaa.