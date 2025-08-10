Hollolassa Salpakankaalla palaa koulurakennus – alueella hengenvaarallista savua

Paloauto
Kankaan koulun vanha siipi on tuhoutunut lähes kokonaan.Tomi Natri/All Over Press
Palo roihuaa Salpakankaan koulukeskuksessa sijaitsevassa Kankaan koulussa, jolle on pelastuslaitoksen mukaan tiedossa merkittäviä palovaurioita.

Päijät-Hämeen Hollolan Salpakankaan koulukeskuksessa palaa koulurakennus, kerrotaan Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta. Päivystävän palopäällikön mukaan rakennukselle on tiedossa merkittäviä palovaurioita.

Pelastuslaitos on antanut alueelle vaaratiedotteen terveydelle haitallisen savun vuoksi. Alueen asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto.

Tulipalo roihuaa koulukeskuksessa sijaitsevassa Kankaan koulussa, joka on vaativan erityisen tuen koulu perusopetuksen oppilaille.

Hälytys rakennuspalosta Koulurinteentielle tuli hieman aamuyhden jälkeen sunnuntaina.

Palopäällikkö arvioi hieman ennen aamukolmea, että pelastustyöt jatkuvat paikalla vielä useita tunteja. Sammutustöissä oli tuolloin reilut viisitoista pelastusyksikköä.

Henkilövahinkoja ei ole tiedossa.

