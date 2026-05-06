Ranskalaislehti L'Equipe kertoo, että espanjalaisen Real Madridin muu pelaajaryhmä on turhautunut tähtihyökkääjä Kylian Mbappehen ja hänen käytökseen. Sosiaalisessa mediassa kiertää äänestys, jossa kysytään, että halutaanko Mbappe pois seurasta. Se on toistaiseksi kerännyt noin vuorokaudessa lähes 12,3 miljoonaa nimeä.

Mbappe ei ollut mukana, kun Real Madrid piti mestaruushaaveet elossa kaatamalla Espanyolin maalein 2-0. Ranskalainen on ollut sivussa 24. huhtikuuta lähtien loukkaantumisen takia. Hän oli myös fyysisesti poissa Espanjasta sarjapelin alla.

27-vuotias hyökkääjä oli nimittäin kuntoutuksensa aikana matkustanut viikon lomareissulle Italian Cagliariin tyttöystävänsä Ester Expositon kanssa. Hän palasi Madridiin samoihin aikoihin kuin Espanyol-ottelu käynnistyi.

Real Madridin päävalmentaja Alvaro Arbeloa oli sanonut ottelun lehdistötilaisuuden jälkeen, että hän ei sekaannu siihen, mitä hänen pelaajansa tekevät vapaa-ajalla. Joukkueen pelaajat ja taustahenkilöt eivät kuitenkaan ole katsonut lomareissua hyvällä juuri El Clasicon alla, jossa Barcelonalla on mahdollisuus varmistaa mestaruus.

L'Equipen mukaan lomareissu oli viimeisin episodi monista erinäisistä tapahtumista, jotka ovat rikkoneet Mbappen ja muun pelaajiston välejä. Muiden pelaajien kerrotaan väsyneen Mbappen itsekkääseen ajatteluun.

Mbappen kerrotaan käyttäytyneen kesken harjoituksien epäkunnioittavasti apuvalmentajaa kohtaan. Hänen kerrotaan myös tulleen 40 minuuttia myöhässä joukkueen yhteiselle lounaalle. Kumpikaan tapahtuma ei aiheuttanut toimenpiteitä seuran puolelta.

Mbappe olisi lähteiden mukaan tullut entistä eristyneempi muusta joukkuesta ja pitävän läheisiä suhteita ainoastaan ranskalaisiin maajoukkuetovereihinsa. Tämän kerrotaan johtuvan siitä, että Mbappe on kyllästynyt seuraan. Nämä tiedot tulevat sen jälkeen, kun keväällä raportoitiin, että seura ei ole hoitanut asianmukaisesti hänen toistuvia loukkaantumisongelmiaan.

Ranskalaisen lähipiiri on kommentoinut uutistoimisto AFP:n välityksellä väitteitä tyytymättömyydestä ja erimielisyyksistä.