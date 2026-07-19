– Näin joidenkin pelaajien käyttäytyvän ennennäkemättömällä tavalla. Se on iso pettymys, koska tämä oli viimeinen mahdollisuutemme saada jotain hyvää aikaan tässä turnauksessa. Espanja-tappion jälkeen ilmassa on ollut paljon pettymystä, mutta meillä oli silti vielä tehtävää. Emme voi vain oikoa mutkia tuolla tavalla, Rabiot sanoo L'Equipen mukaan .

Joukkueen supertähti Kylian Mbappella oli enemmän ymmärrystä joukkueensa kehnoon avauspuoliaikaan.

– Näimme kaksi erilaista puoliaikaa. Voin ymmärtää, miksi jotkut voivat luulla esitystämme vitsiksi, ja ettemme kunnioittaneet maajoukkuepaitaa. Me olemme ihmisiä. Me olimme lamaantuneita ja he todella ravistelivat meidät hereille. Toisella jaksolla olimme taas huippupelaajia ja henkisiä koneita, joilla ei ole tunteita, Mbappe sanoo.