Ranskan konkaripelaaja Adrien Rabiot tulistui omilleen joukkueensa avausjakson peliesityksestä.
MM-kisojen pronssiottelun avauspuolikas oli Ranskan osalta karmiva. Englanti aloitti maalinteon jo 3. peliminuutilla ja takoi 45 minuutissa neljä maalia taululle.
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Ranskan keskikentän konkari ja työmyyrä Adrien Rabiot oli äärimmäisen pettynyt omiensa peliesitykseen ensimmäisellä puoliajalla.
– Näin joidenkin pelaajien käyttäytyvän ennennäkemättömällä tavalla. Se on iso pettymys, koska tämä oli viimeinen mahdollisuutemme saada jotain hyvää aikaan tässä turnauksessa. Espanja-tappion jälkeen ilmassa on ollut paljon pettymystä, mutta meillä oli silti vielä tehtävää. Emme voi vain oikoa mutkia tuolla tavalla, Rabiot sanoo L'Equipen mukaan.
– Puhuimme asiasta puoliajalla. Sanoimme, että tarvitsemme lisää ylpeyttä ja asiat paranivat toiselle puoliajalle. Ensimmäisen puoliajan käytöstä on mahdoton hyväksyä, Rabiot jatkaa.
Ranska paransikin otteitaan huomattavasti ja nousi kahdesti maalin päähän. Lopulta Englanti vei kuitenkin pronssimitalit mukanaan Britteinsaarille.