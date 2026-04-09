Huoli-ilmoituksista on viime aikoina puhuttu väärinkäytösten näkökulmasta.
Tällä viikolla vasemmistoliiton puheenjohtaja ja kansanedustaja Minja Koskela kertoi, että hänestä on tehty huoli-ilmoitus.
Huoli-ilmoituksellla voi kertoa olevansa huolissaan toisen henkilön hyvinvoinnista, terveydestä tai turvallisuudesta. Ilmoituksen jälkeen sosiaalihuolto arvioi tarvitseeko ilmoituksen kohde apua tai tukea.
Koskela kommentoi asiaa sosiaalisessa mediassa seuraavanlaisesti:
"Hei, sinä nimetön trolli, joka teit minusta sosiaalihuoltoa kuormittavan huoli-ilmoituksen, muun muassa koska olen "liian laiha ja kalpea”: Toivottavasti astut legoon!", Koskela kirjoittaa Instagram-tarinassa, joka katoaa 24 tuntia julkaisun jälkeen.
Myös perussuomalaisten valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo, että hänestä tehdään ilmoituksia säännöllisesti ilman todellista huolta.
– Ehkä noin kerran kuukaudessa tulee ilmoitus, että on taas tehty tällainen ilmoitus, Purra kertoo MTV Uutisille.
Purra kuvaa ilmiötä kiusaamiseksi, joka kuormittaa viranomaisia. Hänen mukaansa ilmoitusten tekeminen on liian helppoa, mikä madaltaa kynnystä väärinkäytöksiin.
– Sehän on aivan sairasta. Mutta se kertoo, minkälaiseksi politiikka on yleisesti ottaen mennyt. Se, että vähiresurssein toimivia sote-ihmisiä ja viranomaisia työllistetään tällaisella kiusaamisella, täysin kiusaamistarkoituksessa tehdyillä ilmoituksilla, niin se on todella typerää, Purra toteaa.
Purran mukaan ilmiö kertoo laajemmasta poliittisen keskustelun kärjistymisestä.
– Olisi hyvä, että poliittiset erimielisyydet hoidettaisiin argumenttien tasolla.
Asiantuntija: Huoli-ilmoitus on tärkeä työkalu
Helsingin kaupungin aikuissosiaalityön päällikkö Henna Niiranen korostaa, että huoli-ilmoitus on lähtökohtaisesti tärkeä ja tarpeellinen keino auttaa ihmisiä.