Huoli-ilmoituksilla voidaan myös kiusata

Huoli-ilmoituksia käytetään poliitikkojen kiusaamiseen – Riikka Purra: "Aivan sairasta!" 2:16 Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo, että hänestä tehdää turhia ilmoituksia kuukausittain. Julkaistu 3 minuuttia sitten Pyry-Jukka Peltomäki pyry-jukka.peltomaki@mtv.fi Pauliina Ainasoja pauliina.ainasoja@mtv.fi Juha Kaija juha.kaija@mtv.fi Huoli-ilmoituksista on viime aikoina puhuttu väärinkäytösten näkökulmasta. Tällä viikolla vasemmistoliiton puheenjohtaja ja kansanedustaja Minja Koskela kertoi, että hänestä on tehty huoli-ilmoitus. Huoli-ilmoituksellla voi kertoa olevansa huolissaan toisen henkilön hyvinvoinnista, terveydestä tai turvallisuudesta. Ilmoituksen jälkeen sosiaalihuolto arvioi tarvitseeko ilmoituksen kohde apua tai tukea. Koskela kommentoi asiaa sosiaalisessa mediassa seuraavanlaisesti: "Hei, sinä nimetön trolli, joka teit minusta sosiaalihuoltoa kuormittavan huoli-ilmoituksen, muun muassa koska olen "liian laiha ja kalpea”: Toivottavasti astut legoon!", Koskela kirjoittaa Instagram-tarinassa, joka katoaa 24 tuntia julkaisun jälkeen. Myös perussuomalaisten valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo, että hänestä tehdään ilmoituksia säännöllisesti ilman todellista huolta. – Ehkä noin kerran kuukaudessa tulee ilmoitus, että on taas tehty tällainen ilmoitus, Purra kertoo MTV Uutisille. Purra kuvaa ilmiötä kiusaamiseksi, joka kuormittaa viranomaisia. Hänen mukaansa ilmoitusten tekeminen on liian helppoa, mikä madaltaa kynnystä väärinkäytöksiin. – Sehän on aivan sairasta. Mutta se kertoo, minkälaiseksi politiikka on yleisesti ottaen mennyt. Se, että vähiresurssein toimivia sote-ihmisiä ja viranomaisia työllistetään tällaisella kiusaamisella, täysin kiusaamistarkoituksessa tehdyillä ilmoituksilla, niin se on todella typerää, Purra toteaa. Purran mukaan ilmiö kertoo laajemmasta poliittisen keskustelun kärjistymisestä. – Olisi hyvä, että poliittiset erimielisyydet hoidettaisiin argumenttien tasolla. Asiantuntija: Huoli-ilmoitus on tärkeä työkalu Helsingin kaupungin aikuissosiaalityön päällikkö Henna Niiranen korostaa, että huoli-ilmoitus on lähtökohtaisesti tärkeä ja tarpeellinen keino auttaa ihmisiä.

Tyypillisiä tilanteita ovat päihdeongelmat, mielenterveyden haasteet, lähisuhdeväkivalta tai asumiseen liittyvät ongelmat.

– Sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi silloin, jos herää huoli henkilöstä. Henkilö itse ei hae apua tai on ilmeisen kykenemätön hakemaan tai vastaanottamaan apua, Niiranen tiivistää Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Häirintäilmoituksia tulee viikoittain

Vaikka valtaosa ilmoituksista on asiantuntijan mukaan perusteltuja, myös kiusantekomielessä tehtyjä ilmoituksia tulee jatkuvasti. Ilmoituksen voi tehdä verkossa mihin kellonaikaan tahansa, joka voi osaltaan madaltaa kynnystä laatia ilmoitus vääristä syistä.

– Meillä Helsingissä näitä häirintämielessä tehtyjä ilmoituksia saapuu viikoittain, useampi kymmenen kuukaudessa.

Jokainen ilmoitus arvioidaan

Sosiaalihuollossa jokainen huoli-ilmoitus käsitellään, oli sen tausta mikä tahansa. Ammattilaiset arvioivat tilanteen ja päättävät jatkotoimista. Käytännössä tämä voi tarkoittaa yhteydenottoa, lisäselvityksiä tai kiireellisissä tilanteissa jopa kotikäyntiä.

Häirintäilmoituksilla on kuitenkin selvä vaikutus resurssien käyttöön.

– Jokainen kiusantekomielessä tehty ilmoitus selvitetään kuitenkin, ja se aika on pois heiltä, jotka tosiasiallisesti olisivat sosiaalihuollon tarpeessa, Niiranen muistuttaa.

Huoli-ilmoituksen voi tehdä nimettömänä, mikä osaltaan mahdollistaa myös väärinkäytökset. Ilmoituksen kohde voi kuitenkin tehdä asiasta rikosilmoituksen.

Milloin huoli-ilmoitus kannattaa tehdä?

Niiranen korostaa, että ilmoitus kannattaa tehdä, jos huoli on aito ja henkilö ei ole avun piirissä.

– Jos on huolissaan esimerkiksi päihteiden käytöstä, mielenterveydestä tai epäilee lähisuhdeväkivaltaa, niin suosittelen kyllä tekemään ilmoituksen. Ilmoituksen tekijän voisi olla syytä miettiä myös, että olisiko oikea taho esimerkiksi 112 siinä tilanteessa, asiantuntija painottaa.

Lue myös:

