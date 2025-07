Perusta ikioma kukkaniitty – näin helppo on ensiaskel!

Niityt tukevat monimuotoisuutta ja ovat tärkeitä pölyttäjille. Huomenta Suomessa annettiin helppo vinkki niityn perustamiseksi.

Lyhyeksi ajettu nurmikko on monen mielestä kaunis katsoa ja sillä on miellyttävä oleskella, mutta luonnon monimuotoisuuden kannalta kynitty nurmi on köyhä ympäristö.

Sen sijaan pihoilla, puistoissa ja puutarhoissa kannattaisi keskittyä vastaisuudessa "niityttämiseen".

Niityt ja hakamaat ovat lähes tyystin kadonneet Suomesta karjatalouden luomien perinneympäristöjen kadottua.

WWF Suomen suojeluasiantuntijan Eeva-Liisa Korpelan mielestä ihminen voi yrittää korjata puutetta istuttamalla kukkaniittyjä itse. Niitä voi perustaa myös kaupunkiympäristöön.

Niityt paitsi edistävät luonnon monimuotoisuutta, ne myös auttavat ihmistä puutarhanhoidossa, kun pölyttäjät pysyvät hengissä.

Takiaisesta on iloa kesällä ja talvella

Korpela kertoo, että hyönteiset tykkäävät muun muassa siankärsämöistä, neidonkielistä, pelto-ohdakkeista, peltosaunioista, takiaisista, niittyhumalista ja pitkään kukkivista valkoapiloista, joita kasvaa monilla pelloilla luonnostaan.

Takiaisista on hyötyä myös talvella, jolloin siemensyöjälinnut pääsevät nauttimaan niiden antimista.

Perhosten mieleen taas on esimerkiksi päivänkakkara.

Näin niityttäminen onnistuu

Jos haluaa perustaa niityn vaikkapa kesämökin tai oman pihanurmikon tilalle, on ensimmäinen askel Korpelan mukaan helppo: tarvitsee vain vähentää nurmikon hoitoa.

– Ja katsoo sitten, mitä sieltä nousee. En lähtisi ensin sitä enempää muuttamaan, Korpela neuvoi Huomenta Suomessa.

Korpelan mukaan kaupan siemenseoksen heittäminen nurmikolle ei välttämättä tuo toivottua tulosta.

– Usein esimerkiksi kellokasvit tai muut karumman kedon ja niityn kasvit vaativat hiekkaisempaa ja paljaampaa maaperää. Ne eivät usein tiheästä nurmikosta lähde.

– Voi mennä rahat hukkaan, jos laittaa kalliita siemenpusseja nurmikolle suoraan.

Katso Helsingin Vallilanlaaksossa tehty haastattelu kokonaan jutun alussa olevalta videolta.