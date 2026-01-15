Jalkapallon Englannin League Twossa pelaavan Swindon Townin kapteeni sai seitsemän ottelun pelikiellon ja reilun 3000 euron sakot vakavasta ja tahallisesta sääntörikkomuksesta, johon liittyi kosketus kahden eri vastustajan intiimeihin ruumiinosiin.
Tilanteet sattuivat elokuussa pelatussa Englannin liigacupin ottelussa Cardiffia vastaan. Englannin jalkapalloliitto katsoi, että Clarkella ei ollut hyväksyttävää selitystä toisen intiimien ruumiinosien koskettamiseen kesken ottelun, varsinkaan, kun peli oli ollut pysähdyksissä.
BBC:n mukaan toinen pelaajista oli näyttänyt järkyttyneeltä tapahtuneen jälkeen. Hänellä oli vaikeuksia puhua. Raportissa ei tarkemmin kuvailtu, millaisia Clarken teot olivat.
Swindon totesi omassa vastineessaan, että Clarke oli myöntänyt teot ainoastaan sillä perusteella, että ne eivät olleet tarkoituksellisia. 33-vuotias Clarke pelasi viimeksi 13. joulukuuta ja hänellä on vielä kolme ottelua jäljellä pelikieltoa.