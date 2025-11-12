– Ihmisten mielissä Zelenskyitä ei voida korvata ilman vaaleja. Sodan aikana Ukrainalla ei ole muita vaihtoehtoja kuin jatkaa Zelenskyin johtamana, joten häntä ei heitetä ulos, Nizhikau sanoo puhelimitse.

Zelenskyillä kaksi huonoa vaihtoehtoa

– Isompi ongelma on, jos hän ei uskonut todisteita tai pysyi tietämättömänä. Jos Zelenskyi luottaa näin paljon hallitukseensa, on hän pihalla siitä, mitä maassa tapahtuu ja kuinka paljon huonon hallinnon tavat tuottavat maalle vahinkoa, hän jatkaa.