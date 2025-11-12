Korruptioskandaalin Venäjä-yhteys on ollut "shokeeraavaa" ukrainalaisille, asiantuntija sanoo.
Ukrainan energiateollisuuden laajeneva korruptioskandaali on kuolinisku Volodymyr Zelenskyin mahdollisuudelle tulla uudelleenvalituksi presidentinvaaleissa, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau MTV Uutisille.
– Ihmisten mielissä Zelenskyitä ei voida korvata ilman vaaleja. Sodan aikana Ukrainalla ei ole muita vaihtoehtoja kuin jatkaa Zelenskyin johtamana, joten häntä ei heitetä ulos, Nizhikau sanoo puhelimitse.
– Mutta jos puhumme hänen mahdollisuudestaan voittaa tulevaisuudessa vaaleja, tämä ei ollut herätyskello vaan viimeinen naula Zelenskyin uudelleenvalinta-arkkuun. Zelenskyi on nyt vaalikelvoton, Nizhnikau jatkaa.
Zelenskyi sanoi syyskuussa, ettei hän ole valmis pyrkimään presidentiksi sodan jälkeen. Ukrainan laki kieltää vaalien järjestämisen sota-aikana.
Ukrainalaismedia Kyiv Independent kuvailee ydinvoimayhtiö Energoatomin ympärille kietoutuvaa korruptiovyyhtiä yhdeksi maan historian suurimmista.
Keskiviikkoaamuna maan oikeusministeri ja entinen energiaministeri Herman Halushchenko hyllytettiin tehtävästään tutkinnan ajaksi.
Muita epäityjä ovat presidentti Zelenskyin läheinen liittolainen Timur Mindich, entinen varapääministeri Oleksiy Chernyshov, ex-syyttäjä Dmytro Basov ja puolustuskomitean puheenjohtaja Rustem Umerov, joka toimi aiemmin maan puolustusministerinä.
Kahdeksaa syytetään lahjonnasta, virka-aseman väärinkäyttämisestä ja laittomin keinoin rikastumisesta.
Ukrainan virasta pidätetty oikeusministeri Herman Halushchenko.
Zelenskyillä kaksi huonoa vaihtoehtoa
Mindichin ja Basovin epäillään keränneen lahjuksia Energoatomin sopimuksista. Lahjusten määrä on tutkijoiden mukaan ollut noin 10–15 prosenttia sopimusten arvosta.
Tutkimuksesta väitetystä vinkin saanut Mindich pakeni maasta jo ennen tapauksen julkisuuteen tulemista. Häntä ei ole virallisesti syytetty.
Energeatomin epäileminen korruptiosta ei sinällään ole uusi asia, vaan siitä on puhuttu jo ainakin siitä lähtien, kun valtio-omisteinen yhtiö ilmoitti suunnitelmistaan ostaa Bulgariasta kaksi venäläiskäyttöistä ydinreaktoria.
Mindichin ja Zelenskyin läheisistä väleistä huolimatta Nizhnikau uskoo, ettei presidentti ollut mukana korruptioskandaalissa. Se jättää jäljelle kaksi Zelenskyin kannalta huonoa vaihtoehtoa, tutkija toteaa.
– Zelenskyin olisi pitänyt tietää. Jos hän tiesi, hänen olisi pitänyt tehdä jotain, Nizhnikau sanoo.
– Isompi ongelma on, jos hän ei uskonut todisteita tai pysyi tietämättömänä. Jos Zelenskyi luottaa näin paljon hallitukseensa, on hän pihalla siitä, mitä maassa tapahtuu ja kuinka paljon huonon hallinnon tavat tuottavat maalle vahinkoa, hän jatkaa.
Mindichin ja Basovin väitetysti keräämät lahjukset pestiin puhtaiksi pääkaupunki Kiovassa sijaitsevessa toimistossa, joka oli venäläismielisen pakolaiskansanedustajan Andrii Derkatsin sukulaisten omistuksessa, tutkijat epäilevät.
Vaikka tapaus ei itsessään Ukrainan hallintoa aiemminkin kritisoinutta Nizhnikauta yllättänyt, oli korruption linkittyminen Venäjään jotain, mitä tutkija ei odottanut.
Samoin on käynyt Ukrainassa, Nizhikau sanoo. Se, että hallinto on vähintään jossain määrin korruptoitunut, ei ukrainalaisia yllätä. Venäjä-paljastus on kuitenkin ollut "jossain määrin shokeeraavaa" ukrainalaisille, Nizhikau arvioi.
Ukrainan täytyy jatkaa taistelua korruptiota vastaan, sanoi Euroopan unionin laajentumisesta vastaava komissaari Marta Kos viime viikolla. EU:n laajentumisraporttia kommentoidessaan presidentti Zelenskyi ei maininnut korruptiota, yhdysvaltalaismedia Politico kertoo.
Korruptio on Ukrainassa vähentynyt sen jälkeen, kun Venäjä aloitti sotatoimet Ukrainaa vastaan vuonna 2014, selviää Transparency Internationalin tilastosta. Raportin mukaan Ukrainassa on kuitenkin yhä merkittävä määrä korruptiota.