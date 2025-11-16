Jos maailmanpolitiikassa kykenee tukemaan vain täydellisyyttä, on joko lopetettava kaikkien auttaminen tai kasvettava aikuiseksi, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.
Lahjuksia, rahanpesua, Venäjä-yhteys.
Ukrainassa velloo kansaa raivostuttava korruptiokriisi, josta presidentti Volodymyr Zelenskyi ei joko tiennyt tai jos tiesi, ei tehnyt asialle mitään.
Ensimmäinen vaihtoehto ei ole kovin uskottava, mutta toinen on silti melkein huolestuttavampi.
Merkkejä jälkimmäisestä saattoi näkyä jo kesällä, kun Zelenskyi allekirjoitti lain, joka olisi käytännössä murskannut maan korruptionvastaiset virastot.
Mielenosoitusten jälkeen virastot pidettiin pystyssä. Nyt yksi näistä virastoista on paljastanut valtavan energiakorruption.
Se, että Zelenskyi ja muu hallitus pyrki heikentämään valtion kykyä tutkia korruptiota vain kuukausia ennen kuin uudet syytökset tulivat julkisiksi, herättää kiusallisia kysymyksiä.
Nyt kaksi ministeriä on siirretty syrjään ja Zelenskyinläheinen liittolainen karkasi maasta. Jos virasto saa tehdä työnsä loppuun, tämä tuskin jää tähän.
Presidenttikampanjassaan Zelenskyi rummutti tv-sarjansa Kansan palvelija imagoa ja syytti edeltäjäänsä korruptiosta ja sukulaisten suosimisesta.
Zelenskyi ei ole epäkohtia korjannut ja esimerkiksi EU:n tuore laajentumisraportti kiinnitti huomiota juuri tähän. Raporttia kommentoidessaan Zelenskyi sivuutti korruptiokysymyksen. Nyt siihen ei ole enää varaa.
Zelenskyi on ollut presidentti vuodesta 2019. Transparency Internationalin indeksin perusteella Ukrainan korruptiotilanne on parantunut, mutta ei merkittävästi.
Ukrainaisille hallinnon korruptio ei ole tullut yllätyksenä, mutta vihaa ja pettymystä se on silti aiheuttanut.
Jos Ukrainassa ei olisi sota, olisi kansa todennäköisesti kadulla.
Asevoimien vapaaehtoisen Mariia Berlinskan kihisevä mielipidekirjoitus Ukrainan Pravdassa vaikuttaa summaavan kansan mietteet. Esimerkiksi ukrainalaismedia Kyiv Independent on siteerannut tekstiä laajasti.
Berlinska kiroaa, miten "presidentin ystävät maksavat huoristaan, kalliista autoistaan ja käyttävät satoja miljoonia meidän rahaamme kartanoihinsa" samaan aikaan "tämä sota vie meiltä aktiivisimmat, rehellisimmät ja kunnollisimmat ihmiset".
Ukrainalaiset ovat vihaisia ja pettyneitä, minkä lisäksi skandaalin ajoitus on jotakuinkin luokaton.
Marraskuussa on uutisoitu, miten Ukrainan asevoimien riveistä yhä useammat karkaavat koteihinsa. Joka kuukausi noin 20 000 sotilasta lähtee luvatta palveluksesta. Osa palaa, osa ei.
Jatkuvan hengenvaaran alla taistelevien sotilaiden taistelutahtoa tuskin lisää se, että Kiovan herrat elävät korruptiorahoilla. Samaan aikaan Ukrainan asevoimilla on krooninen pula etulinjan sotilaista.
Korruption osuminen juuri energiasektorille on katastrofaalista, kun samaan aikaan Ukrainassa kärsitään pitkistä ja toistuvista sähkökatkoista Venäjän pommitusten vuoksi.
Kansalta sähköt poikki, päättäjille voitelurahat. Sloganilla ei vaaleja voitettaisi.
Ukrainassa pelätään, mitä korruptioskandaali tekee kansainväliselle tuelle.
Lännessä sekä Ukrainaa, maan asevoimia että presidentti Zelenskyitä on pääosin kohdeltu silkkihansikkain tai kritiikin hetkelläkin yleensä poikkeuksellisen ymmärtävästi.
Ilmiö on näkynyt medioissakin, joissa Ukrainan sotaa koskeva tsemppijournalismi painottaa sitä, minkä haluttaisiin olevan totta, mutta jätetään kertomatta se, mistä ei oikein tykätä.
Tällöin Ukrainan yksittäiset voitot korostuvat, kun taas Venäjän vastaavista ei uutisoida tai ne kuitataan parilla rivillä.
On tervettä, että Ukrainan korruptioskandaali pilaa liki täydellisyydessään valheellisen kuvamme Ukrainasta. Mustavalkoinen ajattelu on ongelma, jota on syytä ravistella.
Sotatieteilijä Ilmari Käihkö väitti kirjassaan 10 oppia sodasta, että tutkijakollegat ovat sanoneet hänelle, ettei Ukrainan ongelmallisista asioista, kuten korruptiosta saisi puhua.
Perusteluna se, että Ukrainan kritisoinnin on katsottu hyödyttävän Venäjän presidentti Vladimir Putinia.
Ajatus on järjetön, koska jos brutaalissa maailmanpolitiikassa valtio tai yksilö kykenee tukemaan vain täydellisyyttä, on joko lopetettava auttaminen tai kasvettava aikuiseksi.