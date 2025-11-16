Jos maailmanpolitiikassa kykenee tukemaan vain täydellisyyttä, on joko lopetettava kaikkien auttaminen tai kasvettava aikuiseksi, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.

Lahjuksia, rahanpesua, Venäjä-yhteys.

Ukrainassa velloo kansaa raivostuttava korruptiokriisi, josta presidentti Volodymyr Zelenskyi ei joko tiennyt tai jos tiesi, ei tehnyt asialle mitään.

Ensimmäinen vaihtoehto ei ole kovin uskottava, mutta toinen on silti melkein huolestuttavampi.

Merkkejä jälkimmäisestä saattoi näkyä jo kesällä, kun Zelenskyi allekirjoitti lain, joka olisi käytännössä murskannut maan korruptionvastaiset virastot.

Mielenosoitusten jälkeen virastot pidettiin pystyssä. Nyt yksi näistä virastoista on paljastanut valtavan energiakorruption.

Se, että Zelenskyi ja muu hallitus pyrki heikentämään valtion kykyä tutkia korruptiota vain kuukausia ennen kuin uudet syytökset tulivat julkisiksi, herättää kiusallisia kysymyksiä.

Nyt kaksi ministeriä on siirretty syrjään ja Zelenskyin läheinen liittolainen karkasi maasta. Jos virasto saa tehdä työnsä loppuun, tämä tuskin jää tähän.