Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut tekoaikaan 15-vuotiaan pojan 11:n ja puolen vuoden vankeuteen Pyhtäällä vuonna 2023 tapahtuneesta murhasta.
Oikeus luki nyt 18-vuotiaan tuomitun syyksi myös muun muassa törkeän kotirauhan rikkomisen.
Väkivallanteko tapahtui marraskuussa 2023. Oikeuden mukaan poika tunkeutui keskellä yötä itselleen tuntemattoman nelikymppisen miehen taloon ja aloitti väkivallan tämän makuuhuoneessa. Uhrin paettua talosta poika jatkoi oikeuden mukaan väkivaltaa ulkona.
Pojalle tehtiin mielentilatutkimus, jonka mukaan hän oli henkirikoksen aikaan syyntakeinen.