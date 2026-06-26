Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi perjantaina puolisonsa puukottaneen 62-vuotiaan miehen kymmenen ja puolen vuoden vankeuteen taposta. Rikos tapahtui viime vuoden toukokuussa Kotkassa parin yhteisessä kodissa.
Oikeus ankaroitti rangaistusta, koska kyse oli lähisuhdeväkivallasta. Hätäpuheluiden ja tutkintailmoituksen perusteella mies oli ollut jo aiemmin väkivaltainen puolisoaan kohtaan, tuomiossa sanotaan.
Mies sanoi oikeudessa, ettei muista tapahtumista mitään. Hän vetosi pitkään jatkuneeseen alkoholinkäyttöön.