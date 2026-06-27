Espoossa isänsä tappamisesta syytetty noin kolmekymppinen mies on määrätty mielentilatutkimukseen. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus päätti asiasta eilen antamassaan välituomiossa.
Henkirikos tapahtui poliisin mukaan kerrostaloasunnossa Espoon Rastaspuistossa helmikuun lopulla.
Oikeuden mukaan mies hyökkäsi ilman riitaa isänsä kimppuun tämän kotona ja löi sekä viilsi tätä teräaseella 13 kertaa ylävartalon alueelle.
Syyttäjä vaatii miehelle rangaistusta taposta. Oikeus ottaa kantaa rikosnimikkeisiin sekä miehen rangaistukseen sitten, kun mielentilatutkimus on valmistunut.