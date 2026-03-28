Lisääntyneet mielenterveyspoissaolot havahduttivat yrityksen panostamaan johtajien tunnetaitoihin.

Konsulttiyritys Knowit alkoi panostaa inhimilliseen johtamiseen muutama vuosi sitten, kun mielenterveyspoissaolot lisääntyivät koronaepidemian jälkeen. Knowitin henkilöstöjohtaja Wilhelmiina Riikonen kertoi MTV:n Huomenta Suomessa, että tuloksia on tullut.

– Mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot ovat kääntyneet laskuun. Palautekulttuuri on ottanut myös harppauksia. Ihmiset uskaltavat ja onnistuvat palautteen annossakin paljon paremmin, Riikonen sanoo.

Onko tunteille tilaa työelämässä. Haastattelussa asiantuntijapsykologi Julia Sangervo ja Knowitin Wilhelmiina Riikonen.

Mieli ry:n asiantuntijapsykologi Julia Sangervo sanoo, että tunnetaidoissa oleellista on tunnistaa omat tunteensa.

– Pettymys, viha ja turhautuminen ovat kaikki ok tunteita. Avainasemassa on tunnistaa, että on turhautunut tai vihainen. Pitäisi pystyä kohtaamaan ja käsittelemään tunnetta, eikä purkaa sitä haitallisesti alaiseen tai omaan työkaveriin, Sangervo sanoi.

– Lisäksi on tärkeää huomata, että tunnetaidot ovat osa mielenterveystaitoja. Niitä voi opettaa.