Psykologi kannustaa ryyppäämään työkavereiden kanssa – tässä syy

Työelämäpsykologin mukaan työntekijöiden olisi hyvä heittäytyä vapaalle yhdessä.

Työelämäpsykologi Juho Toivolan mukaan työyhteisön olisi suotavaa varata yhteistä aikaa myös rennommalle tekemiselle, vaikka sitten ryyppäämiselle. Miksi?

– Kyllä työelämä on tällaista ihmissuhdebisnestä. Työhyvinvointi, josta paljon puhutaan, on tosi paljon sitä, miten tulet niiden muiden ihmisten kanssa toimeen siellä duunissa: millainen fiilis tulee mennä siihen ihmisyhteisöön, jos se on sellaista työtä, jota tehdään toisten ihmisten kanssa? Toivola kertoo Huomenta Suomen haastattelussa.

Toivola uskoo, että yhteinen hulluttelu työajan ulkopuolella heijastuu työpaikalle, mutta on eduksi myös työuran kannalta. Työuralla on helpompi edetä, jos omaa hyviä henkilösuhteita työpaikalla – ja niitä kannattaa luoda myös virallisen työajan ulkopuolella.

Millainen on tyypillinen suomalainen työyhteisö? Minkä ongelman psykologi poistaisi suomalaistyöpaikoilta? Miten suomalaiset viettävät aikaa työkavereidensa kanssa? Katso Juho Toivolan koko haastattelu ja suomalaisten tarinat työyhteisöistään yllä olevalta videolta!