Kansanedustaja Krista Kiuru kertoi, että oli suoranainen ihme, että hänestä tuli 46-vuotiaana äiti.
SuomiAreenassa nähdyssä MTV Uutiset Liven SuomiAreena tänään -lähetyksessä porilaistaustaiset julkisuuden henkilöt joutuivat piinapenkkiin, kun lähetyksen juontaja Jaakko Loikkanen kysyi heiltä sellaisista aiheista, joista nettikansa etsii tietoa.
SDP:n kansanedustaja ja porilaisaktiivi Krista Kiuru oli yksi "piinapenkkiin" joutuneista.
Kiurusta googletetaan ylivoimaisesti eniten tietoa siitä, onko hänellä lapsia. Kiuru kertoi 46-vuotiaana odottavansa ensimmäistä lastaan joulukuussa 2021. Raskautta oli edeltänyt yli kymmenen vuoden tahaton lapsettomuus.
Lapsi syntyi keväällä 2022. Tuolloin Suomessa elettiin yhä korona-aikaa ja Kiuru toimi tuolloin perhe- ja peruspalveluministerinä.
– Se oli todella iloinen uutinen, mutta siinä vaikeassa koronatilanteessa en halunnut, että ihmiset ajattelisivat etten ole vastuunkantaja.
Kiuru on joutunut laittamaan poliittikkona rajat julkisen ja yksityisen elämänsä välille.
– Mutta sen verran olen kuitenkin halunnut puhua perheestäni julkisuudessa, että kun tällä tavalla varttuneena ihmisenä sellaisen ihmeen sain kokea, että yksi ainokainen ihanuus syntyi.
Jaakko Loikkanen tiedustelee Kiurulta, millaista äitiys on tällä hetkellä, kun hänen lapsensa on 4-vuotias.
– No se on kyllä ihan parasta. En vaihtaisi päivääkään pois. Sellainen neljävuotias pamauttaa maailman aina niin kauniiksi paikaksi, vaikka olisi itsellä ollut kuinka kurja päivä tahansa.