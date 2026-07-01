Lapsi syntyi keväällä 2022. Tuolloin Suomessa elettiin yhä korona-aikaa ja Kiuru toimi tuolloin perhe- ja peruspalveluministerinä.

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Kiuru kertoo käyvänsä tyttärensä kanssa usein hyvin mielenkiintoisiakin keskusteluja. Viimeisin oli, kun tämä tiedusteli vanhemmiltaan, miten hänen päivähoito järjestetään siksi aikaa, kun hänen vanhempansa ovat töissä.

– Silloin ajattelin, että kyllä 4-vuotias on fiksu, jos hän haluaa näin tarkkaan tietää, kuka milloinkin tulee häntä hoitamaan ja kuinka pitkäksi aikaa. Ne ovat kyllä hienoja keskusteluja, mitä hänen kanssaan voi jo käydä. Niistä oppii itsekin paljon, Kiuru kertoi.