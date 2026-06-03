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Ysärijätti Garbage ei alistunut nostalgiakoneeksi | MTV Uutiset

Kommentti: Ysärijätti Garbage ei ole pelkkä yleisöä laulattava nostalgiakone KOMMENTTI Garbagen Shirley Manson Allas Poolin lavalla Helsingissä 1. kesäkuuta. Julkaistu 03.06.2026 13:06 KOMMENTTI: Visa Högmander visa.hogmander@mtv.fi Garbage osoitti Shirley Mansonin johdolla olevansa muutakin kuin yleisöä hiteillä laulattava nostalgia-akti, kirjoittaa MTV Uutisten Visa Högmander. Kansainvälisiä 1990-luvulla suuruuden aikoja eläneitä nostalgianimiä nähdään Suomessa esiintymässä alkukesästä liki ruuhkaksi asti. Noin viikon sisään Helsingissä "ysäriputkessa" esiintyvät Tori Amos, Massive Attack, Natalie Imbruglia, The Cardigans ja Garbage. Tori Amosin tunnetuin kappale Cornflake Girl julkaistiin vuonna 1994. Massive Attackin suurin hitti Teardrop on vuodelta 1998. Natalie Imbruglian Music TV -ajan bängeriksi noussut coverhitti Torn julkaistiin 1997. Ruotsalaisyhtye The Cardigansin tunnetuin laulu Lovefool julkaistiin vuonna 1996. Garbagen isoin hitti Stupid Girl on vuodelta 1995. Lue myös: Nylon Beat, HIM, Eppu Normaali – mitkä nimet täyttäisivät Olympiastadionin tulevina kesinä? Katso asiantuntijoiden arviot Kaikkien päivänpolttavasta ajankohtaisuudesta ja suuruuden ajoista on kulunut jo reilusti kolmattakymmentä vuotta. Osalla ylikin. Garbagen kaksi ensimmäistä albumia, esikoislevy Garbage (1995) ja Version 2.0 (1998), ovat molemmat myyneet maailmanlaajuisesti neljä miljoonaa kopiota. Noiden kahden hittilevyn jälkeen myyntiluvut ovat jääneet vaatimattomiksi. Vasemmalta oikealle: kitaristi Steve Marker, rumpali Butch Vig, laulaja Shirley Manson ja kiertuebasisti Nicole Fiorentino.

Yhtyeen noustessa suosioon, sitä pidettiin tuottaja-muusikkoukkojen ja nuoren, vihaisen skotlantilaisen naislaulajan projektina.

Tuohon aikaan laulaja Shirley Manson oli kolmekymppinen. Kitaristit Duke Erikson ja Steve Marker sekä Nirvanan Nevermindin (1991) ja The Smashing Pumpkinsin Siamese Dreamin (1993) kaltaisten kaanonlevyjen tuottajana tunnettu rumpali Butch Vig kymmenisen vuotta vanhempia keski-ikäisiä ukkoja.

Garbage nähtiin suosionsa huipulla Suomessa kahteen otteeseen: Seinäjoen Provinssirockissa kesällä 1998 ja Helsingin Jäähallissa helmikuussa 1999.

Ja heti perään 27 vuotta myöhemmin, kesäkuussa 2026 Helsingin Kauppatorin kupeessa Allas Pool -uimalakompleksin sisäpihalle rakennetussa ulkoilma-areenassa.

Talvella 1999 Garbagen keikka puolitäydessä Helsingin Jäähallissa ei juuri vakuuttanut. Yhtyeen sointi oli geneerinen ja kolkko bändin esiintymisen vahvistaessa "nuori, vihainen ja seksisymbolina pidetty nainen äijien muodostaman bändin solistina" -vaikutelmaa. Jäähallin permannolle rakennettu lava tuntui piirun verran liian isolta Garbagelle.

Lähes 30 vuotta myöhemmin asetelma on toinen. Laulaja Manson täyttää elokuussa 60 vuotta. Yhtyeen nestori Duke Erikson on 75-vuotias, tuottajakonkari Vig täytti viime kesänä 70 vuotta ja toinen kitaristi Marker on 67-vuotias.

Kiertuebasisti, myös The Smashing Pumpkinsin riveissä nähty Nicole Fiorentino, 47, laski esiintyjien keski-ikää hieman.

Lava oli puolet pienempi kuin yhtyeen edellisellä Suomen-vierailulla, kuten todennäköisesti suosion suuruuskin. Altaan-keikan Garbage myi loppuun eli paikalla oli noin 2 500 ihmistä.

Garbagesta on tullut monien alkukesän ysäriputken bändien ja artistien tapaan nostalgiaa, mutta yhtye ei selkeästi suostunut vain soittamaan nostalgiaputkea kahden tai kolmen ensimmäisen albuminsa isoista ja pienemmistä hiteistä.

Keikan kappalelistasta alle puolet oli Garbagen alkuvaiheen menestyslevyiltä. Uusimmalta, viime vuonna julkaistulta Let All That We Imagine Be the Light -albumilta kuultiin viisi laulua.

Yksi niistä oli illan hienoimpiin hetkiin kuulunut levyn päätöskappale The Day That I Met God, joka ei nimestään huolimatta kerro hengellisestä valaistumisesta vaan laulaja Mansonin kivuliaan lonkkaleikkauksen jälkeen kipuihinsa saamista opioideista.

Pirteä ja valovoimainen Shirley Manson oli hehkuvan harmaassa tukassaan illan selkeä keskushahmo. Välillä Mansonin skottimurteiset välispiikit muun muassa tasa-arvosta, isän kuolemasta ja Suomi-muistoista venyivät pitkiksi, mutta pitivät otteessaan. Välillä jopa naurattivat.

Garbagen laulaja Shirley Manson täyttää kesän lopulla 60 vuotta.

Garbage ei esittänyt helppoa nostalgiahittiputkea, ja omat ikisuosikit Version 2.0 -levyltä eli balladit Medication, The Trick is to Keep Breathing ja You Look So Fine jäivät kuulematta Milkin, #1 Crushin ja monen muun tavoin.

Garbage soi yllättävän vakuuttavasti. Paikoin hyvinkin rupisesti ja säröisesti soineet kitarat ja basso ilahduttivat, vaikka Allas keikkapaikkana ei edelleenkään vakuuta. Lähietäisyydellä lavasta sointi on hyvä, mutta vähänkään kauempana äänikuva kutistuu ja hajoaa erikoisesti.

Yleisöä Garbagen keikalla Allas Poolin sisäpihalle rakennetussa ulkoilma-areenassa.

Mutta 27 vuotta edellisen kohtaamisen jälkeen Garbage ja Shirley Manson erityisesti ilahduttivat.

Ja vaikka yksi jos toinenkin itselle tärkeistä kappaleista jäi kuulematta, keikka oli verevä muistutus siitä, miten hyviä poplauluja When I Grow Up, Vow, It’s All Over But the Crying, Stupid Girl, Boys Wanna Fight ja Cherry Lips (Go Baby Go!) ovat.