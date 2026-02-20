Kova tahti ja bisneksen nurjat puolet saivat laulusolisti Nordinin arvioimaan tilannettaan uudestaan, ja Killer laitettiin määräämättömän pituiselle tauolle vuonna 2004. Muut projektit veivät jäseniä eteenpäin, ja yhtye hajosi lopulta alkuvuodesta 2005.

Yhtyeen debyyttialbumi Sickeningly Pretty & Unpleasantly Vain julkaistiin vuonna 2001. Rasmuksen Lauri Ylösen ja Pauli Rantasalmen tuottaman albumin toisena singlenä julkaistu All I Want sijoittui hienosti kotimaisilla listoilla ja nousi myös MTV Nordicille, joka oli tuohon aikaan merkittävä portti kansainvälisille markkinoille ja avasi Killerille ovia Eurooppaan.

Nyt yhtye palaa kuitenkin sekä studioon että esiintymislavoille. Alkuperäisestä kokoonpanosta mukana ovat Siiri Nordin ja Teijo Jämsä. Kokoonpanon täydentää Killer-porukan yhteiseen kaveripiiriin jo pitkään kuulunut basisti Jarkko Toivanen, sekä tämän suosittelema kitaristi Matias Kiiveri.



– Aikaa on nyt kulunut juuri sen verran että fiilis on välitön oikealla tavalla, ja saa kaikella rakkaudella samaan aikaan sekä nauraa nuorelle itselleen, että olla siitä ylpeä ja onnellinen. Oma ajatteluni Killerin suhteen oli ehkä asettunut johonkin sivuraiteelle, mutta Teijo sai sen tuupattua sen sieltä takaisin elämään. Tästä kaikesta inspiroituneena lähti päässäni soimaan myös tämä uusi biisi, Siiri Nordin kertoo tiedotteessa.