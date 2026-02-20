Siiri Nordinin luotsaama Killer-yhtye tekee paluun.
Kansainvälistäkin menestystä 2000-luvun alussa nauttinut pop-yhtye Killer tekee paluun yli kahdenkymmenen vuoden hiljaiselon jälkeen. Siiri Nordinin luotsaaman yhtyeen uusi Come Back -single ilmestyy 20. helmikuuta. Samalla yhtye julkistaa keikkoja ensi kesälle.
Vuosituhannen alun kotimaisiin pop-ilmiöihin lukeutuva Killer nousi nopeasti aikansa puhutuimpien kotimaisten poprock-yhtyeiden joukkoon.
Yhtyeen debyyttialbumi Sickeningly Pretty & Unpleasantly Vain julkaistiin vuonna 2001. Rasmuksen Lauri Ylösen ja Pauli Rantasalmen tuottaman albumin toisena singlenä julkaistu All I Want sijoittui hienosti kotimaisilla listoilla ja nousi myös MTV Nordicille, joka oli tuohon aikaan merkittävä portti kansainvälisille markkinoille ja avasi Killerille ovia Eurooppaan.
Vuonna 2003 julkaistun Sure You Know How To Drive This Thing -albumin myötä Killer kiersi Keski-Euroopassa sekä omillla keikoillaan että HIM:in ja Rasmuksen lämmittelijänä.
Kova tahti ja bisneksen nurjat puolet saivat laulusolisti Nordinin arvioimaan tilannettaan uudestaan, ja Killer laitettiin määräämättömän pituiselle tauolle vuonna 2004. Muut projektit veivät jäseniä eteenpäin, ja yhtye hajosi lopulta alkuvuodesta 2005.