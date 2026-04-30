Munkkeja voi paistaa kätevästi myös airfryerissa! Nappaa vinkit vapun airfryer-munkkeihin.

Kotitalousopettaja Arja Elina Laine vinkkaa näppärän tavan vappumunkkien valmistamiseen. Arja neuvoo testaamaan munkkien paistoa airfryerissa.

– Ei tule kauheaa käryä. Vähän tuoksuu, mutta tuoksu on hyvä. Ei tule liikaa paistorasvaa, eli laitetaan kyllä öljyä, mutta ei samalla tavalla kuin rasvaan upotettaisiin, Arja listasi airfryer-munkkien etuja Huomenta Suomessa keväällä 2025.

"Niin hyvää!"

Vempeleellä saa valmistettua kätevästi pienen määrän munkkeja kerrallaan. Paistoaika on hieman laitteesta riippuen noin 8–10 minuuttia.

– Tämä on niin hyvää! ylisti Huomenta Suomen juontaja Niina Backman airfryer-munkkia maistettuaan.

– Tämä munkki on minun makuuni, komppasi juontaja Aki Linnanahde.

Nappaa resepti: Munkit ilman uppopaistoa airfryerissa

Miten vappumunkkien taikina tehdään helposti? Katso videolta Arjan vinkit!

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran huhtikuussa 2025.