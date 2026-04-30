Ampumahiihdon moninkertainen arvokisavoittaja Tiril Eckhoff avautui Therese Johaugin ja Emil Gukildin "Gukild & Johaug" -podcastissa, kuinka häntä raivostuttaa miesten käytös kuntosalilla.

Kaksinkertaisen olympiavoittajan ja kymmenkertaisen maailmanmestarin Eckhoffin ura tuli päätökseen vuonna 2024, mutta hän on tämän jälkeenkin ollut hyvin aktiivinen kuntosalikävijä. Hän paljasti podcastissa, kuinka hän on äärimmäisen kyllästynyt tiettyjen kuntosalikävijöiden käytökseen.

– Ihmiset, jotka haluavat mansplainata (miesselittäminen). He, jotka tulevat sanomaan jotain tyyliin, että teen kyykkyjä väärin. Sen olen kuullut, Eckhoff sanoi.

Miesselittely on saanut Eckhoffin siihen mielentilaan, että hän antaa aina kaikkensa kyykyissään.

– Silloin en tee niin syviä kyykkyjä. Joten jos ihmiset tulevat ja sanovat, että teen väärin, niin se on melkoisen ärsyttävää, Eckhoff totesi.

Eckhoff on huomannut, että kyseessä on käytännössä aina mieshenkilö, joka haluaa tulla antamaan vinkkejä.

– En ole koskaan tavannut naista, joka tekisi niin.

Gukild kuulosteli Eckhoffilta, että voisiko kyse olla siitä, että miehet yrittävät tulla iskemään tätä.

– En usko, että viimeisin mies yritti sitä.

Eckhoff myönsi, että ei aina uskalla puhua vastaan, jos joku tulee antamaan ohjeita.

– Pelkään paljon konflikteja. Silloin se menee aina siihen, että sanon vain yrittäväni tehdä niin, Eckhoff päätti.