Hyvin erilaisista lähtökohdista golfin arvoturnaukseen Mastersiin lähteneiden Rory McIlroyn ja Sami Välimäen suoritukset kuvastavat hyvin legendaarisen suurkisan luonnetta, MTV Urheilun Ossi Karvonen kirjoittaa.

Tervetuloa ainutkertaiseen traditioon.

Selostaja Jim Nantzin kuuluisa lausahdus avasi jälleen kerran Mastersin, joka pelattiin nyt jo 90. kerran Augustan kentällä.

Sami Välimäki pääsi mukaan traditioon ensi kertaa pelaajana. Kokemus jäi puolitiehen, kun Välimäen kisa mureni avauskierroksella. Kahdeksannella väylällä eagle-paikka vaihtui neljän putin bogeyksi, mikä löi alkutahdit takaysin luisulle. Siellä Välimäki tähtäsi kolme bogeya ja kaksi tuplaa. Tulos oli käytännössä pilalla.

Augustan kohdalla esiin nostetaankin usein kentän takaysi. Onhan siellä ratkaistu monet mestaruudet ja tuhottu vielä useammat major-suoritukset.

Tätä voi kysyä vaikka Li Haotongilta. Päätöskierrokselle jaetulta 7. sijalta ja jopa voittotaistossa lähtenyt kiinalainen huiski Amen Corner -osuudella eli kentän väylillä 11–13 tulokset 4, 6 ja 10. Ensimmäinen oli par-tulos, mutta kaksi muuta väylää toivat kahdeksan ylimääräistä lyöntiä hänen korttiinsa. Lopputuloksissa hän romahti jaetulle sijalle 38.

Myös toisen peräkkäisen Masters-tittelinsä ottaneen McIlroyn viikko tiivistyi takayseihin. Hän rymisteli niillä torstaina ja perjantaina yhteensä peräti yhdeksän birdietä ja loi näin tukevan johtoaseman. Lauantaina ja erityisesti sunnuntaina McIlroy keskittyi takayseillä asemansa puolustamiseen, pysymiseen pois suurista ongelmista. Siinä kuusinkertainen major-voittaja onnistui.