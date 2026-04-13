Rory McIlroy on voittanut kuluvan vuoden ensimmäisen golfin arvoturnauksen Mastersin Yhdysvaltain Augustassa.

Pohjoisirlantilainen onnistui voittamaan turnauksen toisen kerran urallaan ja toisen kerran peräkkäin. Major-voitto on McIlroylle kuudes.

36-vuotias McIlroy pelasi turnauksen tulokseen –12. Toiseksi tulleen Yhdysvaltain Scottie Schefflerin tulos oli –11.

Ennen McIlroyta vain kolme pelaajaa oli onnistunut voittamaan Mastersin kahdesti peräkkäin. McIlroy pääsi arvostettuun joukkoon Jack Nicklauksen, Nick Faldon ja Tiger Woodsin kanssa.

Myös Suomen Sami Välimäki osallistui Mastersiin, mutta hän karsiutui kahdelta viimeiseltä kierrokselta.