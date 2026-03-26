Kolmatta kauttaan golfin ykköskiertueella PGA:lla pelaava Sami Välimäki on nähnyt, millainen vaikutus Tiger Woodsilla on edelleen lajipiireissä. Pian legendaarisessa Masters-arvoturnauksessa tähtäävä Välimäki hakee loppukauden aikana nousua kuuman pelijakson avulla.
Sami Välimäen, 27, ensivuodet PGA-kiertueella voi jakaa karkeasti näin: Avauskaudella hän taisteli uusiakseen kiertuekorttinsa, toisena vuonna tullut avausvoitto tukevoitti asemaa ja nyt tähtäimenä on vakiinnuttaa paikka kiertueen 50 kärkipelaajan joukossa.
Kauden päätössijoituksissa tämä toisi automaattisen pääsyn rahakkaisiin signature-kisoihin vuonna 2027.
Välimäki on pelannut kevätkaudella seitsemän kisaa. Ratkaisukierroksille hän on päässyt niistä vain kolmessa, ja paras tulos on jaettu 34. sija.
– Odotuksiin nähden on ollut vähän heikko aloitus. En ole oikein saanut neljää hyvää kierrosta yhteen kisaan, taukoa kotimaassa viettävä Välimäki kommentoi MTV Urheilulle.
Viime kaudella Välimäki menestyi PGA-pelaajien keskinäisessä vertailussa erityisesti lähestymisissä ja puttaamisessa. Tänä vuonna näistä jälkimmäinen ei ole antanut kilpailuetua.
– Sillä (puttaamisella) ei ole pärjännyt yhtään.
Välimäen kaltaisten eliittipelaajien kohdalla käänne voi kuitenkin tapahtua nopeasti.
– Kaksi tai kolme huippuviikkoa, niin tulos ja kausi näyttävät taas ihan erilaisilta.
Välimäki on nyt toista viikkoa kisatauolla, mutta hän ottaisi varmasti mielellään vastaan mainitsemansa kuuman vaihteen, kun hän palaa kisoihin Texasissa ensi viikolla. Kauden ensimmäinen arvoturnaus, legendaarinen Masters, on ohjelmassa tämän jälkeen.