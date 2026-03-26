Sami Välimäki törmännyt huimaan ilmiöön Yhdysvalloissa: "Ilmapiiri muuttuu heti" Sami Välimäki ei saanut itsestään parasta irti arvostetussa Players Championship -kisassa kaksi viikkoa sitten. 2026 Getty Images Julkaistu 26.03.2026 07:35 Ossi Karvonen ossi.karvonen@mtv.fi ossikarvonen

Kolmatta kauttaan golfin ykköskiertueella PGA:lla pelaava Sami Välimäki on nähnyt, millainen vaikutus Tiger Woodsilla on edelleen lajipiireissä. Pian legendaarisessa Masters-arvoturnauksessa tähtäävä Välimäki hakee loppukauden aikana nousua kuuman pelijakson avulla. Sami Välimäen, 27, ensivuodet PGA-kiertueella voi jakaa karkeasti näin: Avauskaudella hän taisteli uusiakseen kiertuekorttinsa, toisena vuonna tullut avausvoitto tukevoitti asemaa ja nyt tähtäimenä on vakiinnuttaa paikka kiertueen 50 kärkipelaajan joukossa. Kauden päätössijoituksissa tämä toisi automaattisen pääsyn rahakkaisiin signature-kisoihin vuonna 2027. Välimäki on pelannut kevätkaudella seitsemän kisaa. Ratkaisukierroksille hän on päässyt niistä vain kolmessa, ja paras tulos on jaettu 34. sija. – Odotuksiin nähden on ollut vähän heikko aloitus. En ole oikein saanut neljää hyvää kierrosta yhteen kisaan, taukoa kotimaassa viettävä Välimäki kommentoi MTV Urheilulle. Viime kaudella Välimäki menestyi PGA-pelaajien keskinäisessä vertailussa erityisesti lähestymisissä ja puttaamisessa. Tänä vuonna näistä jälkimmäinen ei ole antanut kilpailuetua. – Sillä (puttaamisella) ei ole pärjännyt yhtään. Välimäen kaltaisten eliittipelaajien kohdalla käänne voi kuitenkin tapahtua nopeasti. – Kaksi tai kolme huippuviikkoa, niin tulos ja kausi näyttävät taas ihan erilaisilta. Välimäki on nyt toista viikkoa kisatauolla, mutta hän ottaisi varmasti mielellään vastaan mainitsemansa kuuman vaihteen, kun hän palaa kisoihin Texasissa ensi viikolla. Kauden ensimmäinen arvoturnaus, legendaarinen Masters, on ohjelmassa tämän jälkeen.

Masters käydään Georgian osavaltiossa Augustan kentällä, jonne lajin supertähdilläkin on haastavaa päästä pelaamaan huhtikuun kisaviikon ulkopuolella.

– Se on aina ollut oma haave, toteaa Masters-debyytistään Välimäki, joka ei ole kentällä aiemmin vieraillut.

Tiger-efekti

Tiger Woods pelasi pitkästä aikaa kilpailullista golfia TGL-sarjassa tämän viikon tiistaina.2026 Cliff Hawkins/TGL

Tiger Woods on puolestaan pelaaja, joka on yltänyt myyttisiin suorituksiin Augustassa. Viisi Masters-voittoa, viimeisin satumaisen comebackin jälkeen vuonna 2019, ovat painuneet lajin folkloreen.

Kun 50-vuotias yhdysvaltalaislegenda on taas viritellyt paluuta vakavien vammojen jälkeen, media ja golffanit ovat herkutelleet 15-kertaisen major-voittajan pelaamisella Augustassa. Woods on itse sanonut, että sen on mahdollista.

Viime vuodet Woods on pääasiassa keskittynyt sisätiloissa pelattavaan TGL-golfsarjaan, mutta hän on myös piipahdellut aistimassa tunnelmaa PGA-kisoissa aika ajoin.

Välimäki on huomannut hälinän Woodsin ympärillä.

– On se ihan erilaista kuin kenelläkään muulla. Kyllä sen huomaa heti, jos olet vaikka puttigriinillä tai rangella, ja yhtäkkiä Tiger siihen tulee, niin kyllä se ilmapiiri muuttuu heti. Toimittajia, kuvaajia ja muita ihmisiä tulee heti siihen ympärille. Kyllä se Tiger on edelleen kova vetonaula.

Vahvasti Woodsiin henkilöityvää TGL-sarjaa Välimäki on katsonut vain kerran.

– Ei ollut itselleni.

"Kyllä siinä saa pakkaa pyörittää"

Sami Välimäki otti PGA-uransa avausvoiton RSM Classic -kisassa Georgian osavaltiossa viime marraskuussa.2025 Getty Images

Välimäki kiertää Yhdysvaltoja golfammattilaisena yhdessä vaimonsa ja vuonna 2024 syntyneen poikansa kanssa. Vuoden ensimmäinen reissu kesti reilut kaksi kuukautta, seuraava noin kuukauden.

Pesäpaikka on kuitenkin edelleen Tampereella. Perhe ei ole vielä harkinnut muuttoa tai asuntoa Yhdysvalloista, sillä mukava arki ja ystävät vetävät Suomeen. Välimäki kokee, että saa järjestettyä myös harjoittelunsa tarvittavalla tasolla Suomessa.

– Voi olla, että yksittäiset viikot voisivat olla parempia (Yhdysvalloissa), mutta sitten monesti kotona on se, että lataan akkuja ja olen fressinä seuraavissa kisoissa. Ehkä siinä on tämä isompana etuna.

Matka-arjen pyörittäminen pelaamisen, harjoittelun ja pienen lapsen vaatiman huomion keskellä vaatii kuitenkin veronsa.

– Itsekseni hoidan kaikki varailut: matkat, asunnot, lennot ja autot. Kyllä siinä saa pakkaa pyörittää. Onhan se haastavaa. Sunnuntaina pakataan heti kisan jälkeen kamat ja lennetään seuraavaan paikkaan Amerikassa. Sitten ollaan viikko kerrallaan uudessa kämpässä, ja kaikki pitää taas sieltä löytää.

Tämä on Välimäellä pelin henki seuraavan kolmeviikkoisen aikana. Ensin matka vie Tampereelta Valero Texas Open -kisaan, sieltä Georgian osavaltioon Mastersiin ja vielä RBC Heritage -kilpailuun Etelä-Carolinassa.

