Suomalaisgolffari Sami Välimäki karsiutui kauden ensimmäisen arvoturnauksen Mastersin jatkokierroksilta.
Kahden kierroksen jälkeen Välimäen tulos Yhdysvaltain Augustassa oli 11 yli parin. Jatkokierroksille pääsy olisi vaatinut seitsemän lyöntiä pienemmän tuloksen.
Johdossa on Pohjois-Irlannin supertähti Rory McIlroy, joka on kahden kierroksen jälkeen kuuden lyönnin johdossa. Kyseessä on turnauksen historian suurin johto kisan ollessa puolivälissä.
McIlroy lähtee kahdelle viimeiselle kierrokselle tuloksella 12 alle parin.