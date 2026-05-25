Pienlentokone törmäsi lauantaina varjoliitimeen Alpeilla Itävallan Salzburgissa ja aiheutti naisen syöksyn korkeuksista. Tapauksesta on uutisoinut muun muassa yhdysvaltalainen NBC.

Yllä oleva video näyttää, kun nainen liitelee tasaisesti suoraan edeten upeissa maisemissa, kun yhtäkkiä hänen takaansa ilmestyy lentokone, joka lentää suoraan päin liitimen varjoa. Lentokone lentää siis aivan naisen pään päältä.

Liitimen narut kiertyvät naisen ympärille ja hän lähtee syöksymään kohti maata ilman toimivaa varjoa.

Karmeasta tilanteesta huolimatta nainen onnistuu avaamaan varavarjon kesken syöksyn, jonka turvin hän pääsee laskeutumaan maahan.

44-vuotias nainen selvisi tilanteesta ruhjeilla ja mustelmilla.

– En voi uskoa, että istun tässä ja kirjoitan tätä, nainen kertoo NBC:n mukaan sosiaalisessa mediassa.

Lentokonetta lentänyt 28-vuotias henkilö oli suorittamassa nähtävyyslentoa. Viranomaisten mukaan ilmassa tapahtuneen törmäyksen tarkkaa syytä tutkitaan edelleen.

