Leijonilla paikka ottaa tarkoituksella turpiin? Näin vastaa Antti Pennanen

Pasi Suokko / Apollo Photo / All Over Press

Julkaistu 44 minuuttia sitten

Leijonat valmistautuu MM-kisojen välipäivänään jättipanosten Sveitsi-otteluun. Lohkon voittokamppailuun lähdettäneen samoilla ketjuilla kuin sunnuntaina Itävaltaa vastaan. Päävalmentaja Antti Pennanen ei lähtenyt liekittämään mediaspekulaatiota mahdollisesta taktisesta tappiosta. MAINOS Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026 Sveitsi–Suomi tiistaina klo 21.20! Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla. Suomi harjoitteli maanantaina Zürichissä. Pitkän jäätreenin kylkeen järjestettiin myös joukkuekuvaus. Harjoituksen perusteella ketjut ovat huomenna lohkon ratkaisupelissä samat kuin Itävaltaa vastaan. Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen veti kuitenkin tässä vaiheessa turnausta liinat osittain kiinni. Aiemmin aloittavan maalivahdin nimi on kerrottu medialle jopa näin peliä edeltävänä päivänä. Nyt tietoa ei tihkunut. – Sen näette huomenna. Kyllä me se tiedetään jo. Te tiedätte huomenna sitten, Pennanen kuittasi. Justus Annunen on pelannut otteluista neljä ja Joonas Korpisalo kaksi. Viime ottelut loukkaantumisen vuoksi sivussa ollut NHL-puolustaja Urho Vaakanainen harjoitteli normaalisti. Hän on aivan hilkulla tervehtymisen tiimoilta.

– Todennäköisimmin on askissa kuin että ei ole. En pysty ihan sanomaan. Tämä oli viimeinen treeni, minkä jälkeen pääsen hänen kanssaan juttelemaan, että mikä on vointi, Pennanen totesi.

Tiistai-illan herkkupalan jälkeen on selvillä, kenet Leijonat kohtaa MM-puolivälierässä. Fribourgin B-lohkosta vastaan voi tärähtää Tshekki, Ruotsi, Slovakia tai jopa Norja. Pennanen ei ole keskittänyt energiaa naapurilohkon tilanteisiin.

– Eikös se ole vielä kaikki auki, spekulaatiota. Odotellaan. Totta kai sitä kuulee, kun muut puhuvat ja käyvät sitä keskustelua. Sillä tavalla tiedän, että mikä siellä on tilanne.

Medioissa, muun muassa MTV Urheilun kanavissa, on isketty ilmoille spekulaatioita siitä, kannattaisiko Leijonien jopa hävitä Sveitsille huomenna. Ennen huippumatsia tilanne voi nimittäin olla se, että häviämällä vastaan tulisi Norja, joka on ennakkoon selvästi heikoin mahdollinen vastus.

Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajaa skenaario selvästi huvittaa.

– Se on ihan mahtavaa, että te spekuloitte tuollaisia, niin se varmasti kiinnostaa. Me koitetaan nyt pelata niin hyvin kuin mahdollista, sitten sen jälkeen tiedetään, että ketä vastaan pelataan, Pennanen vastasi.

Yksi toimittajista nosti esiin vanhan ruotsalaiskoiruuden. Torinon olympialaisissa 2006 Ruotsi hävisi tahallaan Slovakialle helpomman pudotuspelivastustajan saadakseen. Leijonien fläppitaululla ei ole samaa suunnitelmaa nyt.

– En ole kyllä noin pitkälle ehtinyt miettimään, enkä muista tätä vuoden 2006 tapahtumaa. Katsotaan, ehkä se on vain parempi keskittyä omiin hommiin ja pelata niin hyvin kuin mahdollista. Joku tuo sieltä jonkun sitten vastaan.

Leijonien oletetut ketjut Sveitsiä vastaan:

Hyökkäysketjut:

Granlund, Barkov, Helenius

Puistola, Lundell, Hämeenaho

Manninen, Räty, Puljujärvi

Mäenalanen, Björninen, Merelä

Puolustajaparit:

Heinola, Jokiharju

Lehtonen, Saarijärvi

Määttä, Matinpalo

Seppälä, Vaakanainen

Maalivahdit:

Annunen, Korpisalo, Säteri

Jere Hultin, Zürich

