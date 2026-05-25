Helsingin kaupunginhallitus päätti hausta maanantaina.

Helsingin kaupunki hakee jalkapallon Konferenssiliigan loppuottelua 2029 Helsinkiin. Helsingin kaupunginhallitus päätti asiasta maanantain kokouksessaan, tiedotteessa kerrotaan.

Helsingin kaupunki sitoutuu hakuprosessiin ja finaalin järjestämiseen yhdessä Suomen Palloliiton kanssa. Ottelu pelattaisiin Helsingin Olympiastadionilla.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa päättää vuoden 2029 finaalin isäntäkaupungista tämän vuoden syyskuussa.

Konferenssiliiga on Euroopan seurajoukkuejalkapallon kolmannen tason kilpailu Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan jälkeen. Sitä on pelattu kaudesta kaudella 2021–22 alkaen.

Kuopion Palloseura teki tällä kaudella suomalaista jalkapallohistoriaa edettyään ensimmäisenä joukkueena Konferenssiliigan pudotuspeleihin.

Tämän kauden Konferenssiliiga-finaalissa Leipzigissa kohtaavat keskiviikkona Crystal Palace ja Rayo Vallecano.

Helsingin Olympiastadionilla pelattiin Uefan Super Cupin finaali eli Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan voittajien kohtaaminen elokuussa 2022. Real Madrid voitti tuolloin Eintracht Frankfurtin 2–0.