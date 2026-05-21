Sveitsi on jyskyttänyt vastustamattomasti MM-kotikisojensa avausviikolla. Maan suurmedia Blick herkuttelee jo Sveitsiltä vielä puuttuvalla maailmanmestaruudella.
MAINOS
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
Suomi–Latvia torstaina klo 17.20!
Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.
– Ottavatko he mestaruuden tällä kertaa? Kuinka pitkälle maajoukkueemme MM-kevään satutarina voi kantaa?
Näin kysyy Blick Sveitsin maajoukkueesta, joka tyrmäsi Itävallan peräti 9–0 Zürichin MM-areenassa keskiviikkona.
Alla oli jo ennestään vakuuttavat voitot Yhdysvalloista ja Latviasta sekä 6–1-murskaus Saksasta kisojen A-lohkossa.
– On vaikeaa olla innostumatta liikaa, Blickin verkkosivujen kirjoituksessa todetaan.