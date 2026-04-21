Carolina Hurricanes eteni jääkiekon NHL:n pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella 2–0-johtoon voitettuaan Ottawa Senatorsin toisessa jatkoerässä maalein 3–2.

Pudotuspeleihin itäisen konferenssin ykkösenä lähtenyt Carolina johti ottelua sen puolivälissä 2–0. Logan Stankoven osui avauserässä ylivoimalla, ja Sebastian Ahon ohjasi toisessa erässä Jordan Staalin syötön sisään.

Maali nosti Ahon uran kokonaissaldon pudotuspeleissä 86 (35+51) tehopisteeseen. Hän on nyt kaikkien aikojen suomalaispörssissä viidennellä sijalla tasapisteissä Valtteri Filppulan kanssa.

Aho ohittanee tänä keväänä vielä Teemu Selänteen, joka on enää kahden pisteen päässä.

Ottawa nousi tasoihin vielä toisen erän aikana. Drake Bathersonin ja Dylan Cozensin maaleilla lukemat olivat 2–2 varsinaisen peliajan päättyessä.

Ensimmäisessä jatkoerässä Carolinan Mark Jankowski toimitti kiekon verkkoon, mutta osuma hylättiin Ottawan haaston jälkeen paitsiona. Lisäksi Carolinan Jordan Martinook epäonnistui rangaistuslaukauksessa.

Ratkaisu saatiin lopulta toisessa jatkoerässä ajassa 93.53, kun Martinook korjasi erheensä.

Ottelu päättyi paikallista aikaa kello 23.40, ja Raleigh'n Lenovo Centerin lehtereillä olikin toisen jatkoerän aikana jo varsin väljää.

Dallasissa Stars tasoitti ottelusarjan Minnesota Wildiä vastaan 1–1:een voittamalla 4–2.

Dallasin suomalaisista Miro Heiskanen ja Mikko Rantanen saivat syöttöpisteet Matt Duchenen 2–1-maaliin ja Esa Lindell puolestaan loppulukemat sinetöineen osumaan.