Zelenskyin mukaan Ukraina aikoo jatkaa operaatioitaan.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvisti sunnuntaina, että Ukraina iski viime yönä kahteen öljynjalostamoon Venäjällä.
Zelenskyin mukaan toinen kohteista oli Krasnodarin alueella sijaitseva Slavyanskin öljynjalostamo ja toinen Jaroslavlin alueella sijaitseva jalostamo.
– Jatkamme operaatioitamme, jotka heikentävät Venäjän kykyä käydä tätä sotaa. Jokainen pitkän kantaman "sanktiomme" vähentää resursseja, jotka palvelevat Venäjän sotakonetta, ja on jälleen yksi askel kohti rauhaa, Zelenskyi kirjoittaa Telegram-kanavallaan.
Ukrainalaislehti Kyiv Postin mukaan Venäjän viranomaiset ovat vahvistaneet, että Slavjanskin öljynjalostamolla syttyi tulipalo. Viranomaisten mukaan sen on aiheuttanut miehittämättömän ilma-aluksen jäänteet.
Jalostamoa pidetään keskeisenä polttoaineen toimittajana Venäjän miehittämälle Krimille. Niemimaan polttoainevarantojen kerrotaan heikentyneen viime viikkoina Ukrainan pyrkiessä eristämään aluetta, uutisoi Kyiv Independent.
Kyiv Postin mukaan Slavjanskin jalostamon vuotuinen kapasiteetti on noin 4–5 miljoonaa tonnia raakaöljyä.