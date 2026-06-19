Venäjän drooni-isku tappoi yhden ihmisen siviilialuksessa Mustallamerellä.

Venäjä teki myöhään torstaina drooni-iskuja kahteen siviilialukseen Mustallamerellä, kertoo Ukrainan varapääministeri Oleksi Kuleba.

Iskuissa kuoli Kuleban mukaan yksi ihminen ja haavoittui viisi.

Ministerin mukaan toinen laivoista seilasi Panaman ja toinen Saint Kitts ja Nevisin lipun alla.

Venäjä on kohdistanut iskujaan Ukrainaan matkalla oleviin laivoihin koko hyökkäyssodan ajan.

Venäjä on kiistänyt kohdistavansa iskuja siviileihin. Se on varoittanut, että kaikkia Ukrainan satamiin suuntaavia aluksia voidaan kohdella sotilaslastin kuljettajina.