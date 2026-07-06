Poliisi pyytää Pimeesalmen telakan parkkipaikalla tapahtuneen väkivallanteon silminnäkijöiltä ilmoittautumaan.
Sisä-Suomen poliisi tutkii perjantain ja lauantain välisenä yönä Ylöjärvellä, Pimeesalmen telakan parkkipaikalla tapahtunutta väkivallantekoa.
Tapausta tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä, pahoinpitelynä ja lievänä pahoinpitelynä.
Poliisi pyytää apua mahdollisilta silminnäkijöiltä.
Poliisi on kuulustellut osalliset. Parkkipaikalla on ollut tapahtumien aikana runsaasti silminnäkijöitä. Poliisi toivoo tapahtuman todistajilta havaintoja, vihjeitä ja tallenteita.
Poliisi pyytää asiasta tietäviä olemaan yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi otsikolla Pimeesalmi.
Aikaisemmin poliisi kertoi, että kolmea täysi-ikäistä miestä epäillään tapon yrityksestä Ylöjärven Pimeensalmessa sattuneessa välikohtauksessa. Kyseessä on erillinen tapaus.